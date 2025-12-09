Babnet   Latest update 16:07 Tunis

تقرير دولي : تونس الرابعة عالميا والاولى عربيا في معدلات الاكتئاب ‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693839a8d0e591.32926192_onkepjgfhiqml.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 15:53 قراءة: 0 د, 39 ث
      
كشف الاثنين 8 ديسمبر، تقرير صادر عن World Population Review أن تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا معدلات الاكتئاب.

وحسب التقرير، فإن تونس تُسجّل نحو6,120 حالة مكتشفة من الاكتئاب لكل 100,000 نسمة — وهو ما يعادل تقريبًا 6.1 من سكان البلاد.



ويوضح ان المؤشرات المسجَّلة تُبرز تفاقم التداعيات النفسية لدى التونسيين نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتنامي البطالة، خاصة في صفوف الشباب.

وتشير المعطيات كذلك إلى أن الضغوط العائلية اليومية ساهمت في تعميق الإحساس بالعجز والقلق، إلى جانب الضغوط الدراسية بالنسبة للتلاميذ والطلبة، والضغوط المهنية بالنسبة للموظفين الذين يعانون من ساعات عمل طويلة ونقص واضح في الرواتب.

كما سلّط التقرير الضوء على تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي التي تُغذي المقارنات المستمرة بالآخرين، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الإحساس بالوحدة والاختناق النفسي.




