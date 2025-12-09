Babnet   Latest update 12:33 Tunis

طرابلس تستعد لافتتاح المتحف الوطني بعد 14 عامًا من الإغلاق… عودة مؤسسة ثقافية كبرى إلى الواجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6937f9148d8556.00691533_fgejohqknmilp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 11:25
      
بعد إغلاق دام نحو 14 عامًا، تستعد العاصمة الليبية طرابلس لحدث ثقافي بارز يتمثّل في إعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي يوم 12 ديسمبر الجاري، ليعود بذلك أحد أهم الصروح المتحفية في البلاد إلى نشاطه ضمن رؤية جديدة ومحتوى متجدّد.

ويأتي الافتتاح بعد استكمال عمليات ترميم شاملة لمنظومة العرض والبنية التحتية ووسائل التوثيق والتقديم المتحفي، بمساهمة كفاءات وطنية من مختلف المناطق الليبية، وبما يواكب المعايير الدولية الحديثة في إدارة المتاحف وحفظ التراث.



دعم حكومي لإحياء الذاكرة الوطنية

تحقق هذا المشروع بدعم من حكومة الوحدة الوطنية، في إطار سياسة تهدف إلى صون التراث الليبي وتعزيز الهوية الثقافية، وإعادة تشغيل المؤسسات الثقافية بعد سنوات من التوقف. ويعكس الافتتاح إرادة واضحة للحفاظ على الذاكرة التاريخية وتعزيز الاستقرار وإحياء النشاط الحضاري في العاصمة.

كنوز أثرية تعود إلى الواجهة

سيحتضن المتحف مجموعات أثرية نادرة من أهمها:

* مومياء "وان موهيجاج" المصنّفة كأقدم مومياء في أفريقيا.
* مومياء الجغبوب التي يتجاوز عمرها 1800 عام.
* معروضات من عصور ما قبل التاريخ، العهد البيزنطي، الحضارتين الرومانية والإغريقية.
* قطع فسيفسائية شهيرة، بينها لوحة "الفصول الأربعة".

كما يضم المتحف أجنحة جديدة مخصّصة للقطع المستردّة من الخارج، والقبائل الليبية القديمة، والحضارة الإسلامية، والحياة الشعبية، إضافة إلى قاعة للتنوع الطبيعي بتقنيات رقمية حديثة ونماذج افتراضية.

إحياء ثقافي وسياحي

يمثّل افتتاح المتحف خطوة مهمّة لتعزيز المشهد الثقافي في ليبيا، وإبراز ثروتها الحضارية، ودعم عودة النشاط السياحي وتحريك الدورة الاقتصادية المرتبطة بالتراث والثقافة.

افتتاح ضخم وعروض فنية

سيتضمن حفل الافتتاح عرضًا موسيقيًا تقدّمه أوركسترا السينما الإيطالية العالمية، مع عروض بصرية تستعرض التاريخ الليبي عبر العصور. ومن المنتظر حضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء الهيئات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.

حدث إعلامي موازٍ

يأتي الافتتاح ضمن فعاليات الدورة الخامسة لأيام طرابلس الإعلامية 2025، أحد أبرز الملتقيات الإعلامية في ليبيا، بمشاركة منصات عربية ودولية لبحث مستقبل الإعلام في المنطقة.

احتفالية موازية في تونس

أعلنت السفارة الليبية في تونس عن تنظيم احتفالية خاصة يوم 12 ديسمبر 2025 احتفاءً بالافتتاح، بحضور دبلوماسيين ومثقفين وإعلاميين، في مبادرة تهدف إلى التعريف بالموروث الثقافي الليبي وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.


Babnet

