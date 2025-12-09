طرابلس تستعد لافتتاح المتحف الوطني بعد 14 عامًا من الإغلاق… عودة مؤسسة ثقافية كبرى إلى الواجهة

بعد إغلاق دام نحو 14 عامًا، تستعد العاصمة الليبية طرابلس لحدث ثقافي بارز يتمثّل في إعادة افتتاح المتحف الوطني الليبي يوم 12 ديسمبر الجاري، ليعود بذلك أحد أهم الصروح المتحفية في البلاد إلى نشاطه ضمن رؤية جديدة ومحتوى متجدّد.



ويأتي الافتتاح بعد استكمال عمليات ترميم شاملة لمنظومة العرض والبنية التحتية ووسائل التوثيق والتقديم المتحفي، بمساهمة كفاءات وطنية من مختلف المناطق الليبية، وبما يواكب المعايير الدولية الحديثة في إدارة المتاحف وحفظ التراث.



دعم حكومي لإحياء الذاكرة الوطنية



كنوز أثرية تعود إلى الواجهة



إحياء ثقافي وسياحي



افتتاح ضخم وعروض فنية



حدث إعلامي موازٍ



احتفالية موازية في تونس



تحقق هذا المشروع بدعم من حكومة الوحدة الوطنية، في إطار سياسة تهدف إلى، وإعادة تشغيل المؤسسات الثقافية بعد سنوات من التوقف. ويعكس الافتتاح إرادة واضحة للحفاظ على الذاكرة التاريخية وتعزيز الاستقرار وإحياء النشاط الحضاري في العاصمة.سيحتضن المتحف مجموعات أثرية نادرة من أهمها:المصنّفة كأقدم مومياء في أفريقيا.التي يتجاوز عمرها 1800 عام.* معروضات من، العهد البيزنطي، الحضارتين الرومانية والإغريقية.* قطع فسيفسائية شهيرة، بينها لوحةكما يضم المتحف أجنحة جديدة مخصّصة للقطع المستردّة من الخارج، والقبائل الليبية القديمة، والحضارة الإسلامية، والحياة الشعبية، إضافة إلى قاعة للتنوع الطبيعي بتقنيات رقمية حديثة ونماذج افتراضية.يمثّل افتتاح المتحف خطوة مهمّة لتعزيز المشهد الثقافي في ليبيا، وإبراز ثروتها الحضارية، ودعموتحريك الدورة الاقتصادية المرتبطة بالتراث والثقافة.سيتضمن حفل الافتتاح عرضًا موسيقيًا تقدّمه، مع عروض بصرية تستعرض التاريخ الليبي عبر العصور. ومن المنتظر حضور رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وأعضاء الهيئات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.يأتي الافتتاح ضمن فعاليات، أحد أبرز الملتقيات الإعلامية في ليبيا، بمشاركة منصات عربية ودولية لبحث مستقبل الإعلام في المنطقة.أعلنت السفارة الليبية في تونس عن تنظيم احتفالية خاصة يوم 12 ديسمبر 2025 احتفاءً بالافتتاح، بحضور دبلوماسيين ومثقفين وإعلاميين، في مبادرة تهدف إلى