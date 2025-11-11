سماح مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69138af962c0b7.42012187_nkpgeqloimhfj.jpg width=100 align=left border=0>

قالت الإعلامية بإذاعة الديوان أف أم سماح مفتاح، في مداخلة لها، إنها ترفض بشدة ثقافة التشفي في المريض أو المسجون أو المتوفي، معتبرة أن هذا السلوك يعكس "نقص الرحمة وخللاً في النفس البشرية".



وأضافت مفتاح: "المتشمت في المريض أو المسجون أو المتوفي مسكين لأن روحه غير سليمة، وإن شاء الله البعض يترك الشماتة... أشعر بالغضب من كل متشمت"، وذلك في تعليق منها على ما يُتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات اعتبرتها "جارحة وغير إنسانية".









وقد أثار تصريحها تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، الذين عبّر أغلبهم عن تأييدهم لموقفها، داعين إلى الترفع عن الشماتة واحترام كرامة الإنسان في جميع أحواله.



وكتب أحد المعلقين: "حرام الشماتة، حتى اللي يكرهك ما تشمتش فيه، دع الخلق للخالق وللعدالة في الدنيا والآخرة"، فيما أضاف آخر: "بارك الله فيك على هذه الكلمات النابعة من قلب يعرف الرحمة والإنسانية".



واعتبرت تعليقات أخرى أن "الإنسانية نقصت في هذا الزمان، وأصحاب القلوب المريضة كثروا"، في حين رأى البعض أن "المرض والموت لا شماتة فيهما، لكن من ارتكب جرائم يجب أن يتحمل مسؤوليته".



الفيديو لاقى انتشاراً واسعاً على المنصات الاجتماعية، حيث اعتبره عدد من المتابعين دعوة ضرورية لإحياء قيم التسامح والرحمة، والابتعاد عن ظاهرة التشفي التي باتت، وفق تعبير أحدهم، "ثقافة تدرس للأسف في بعض النفوس المريضة".

