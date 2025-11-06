عماد أولاد جبريل: المطلوب أفعال لا أقوال.. والحكومة تفتقد الجرأة والتنسيق بين وزاراتها

أكد النائب عماد أولاد جبريل خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن بيان رئيسة الحكومة تضمّن “أفكارًا جميلة ورؤى نظرية”، لكن غياب التنفيذ والفعل الميداني جعل تلك التصورات “مجرد نوايا لم تتحقق على أرض الواقع”.



وقال أولاد جبريل:



“اليوم لا نحتاج إلى من يفكر فقط، بل إلى من يفعل. الفعل هو الذي يثبت الوجود. بيان رئيسة الحكومة هو تفكير دون تطبيق، ورؤية بلا فعل”.

“هناك وزارات لا علاقة لها ببعضها، تعمل في جزر معزولة. وعندما تتعطل المشاريع، تتعطل مصالح المواطنين”.

“أموال ضخمة تضيع في السوق الموازية، لأن الحكومة لم تفعل القوانين ولا طوّرت الإطار التشريعي”.

“هذه الفئات لا تكلف أكثر من ثلاثة آلاف مليار، فلماذا لا نعتبر تسوية أوضاعهم استثمارًا في المقدرة الشرائية والحركة الاقتصادية؟”.

“نبيع الزيت خامًا لإيطاليا، وهم يعبئونه ويصدرونه بأضعاف السعر، بينما تونس ما زالت مجهولة في الأسواق الإفريقية كمنتج رئيسي. أين هي الدبلوماسية الاقتصادية؟”.

“تونس تملك كل المقومات، لكننا لا نتحرك. المشكل ليس في الأرقام بل في الذهنيات. نحتاج إلى فكر جديد يخلق الفعل لا يعيد الكلام”.

وأضاف أن الشعب، داعيًا الحكومة إلى التحلي بـفي اتخاذ القرارات وتطبيق الإصلاحات.وأشار النائب إلى أنّ، قائلاً:وأعطى مثالًا على ذلك بتعطّلبسبب عدم استجابة بعض الوزارات لطلبات غيرها، ملاحظًا أنّ “القوانين القديمة التي ترجع إلى السبعينات ما زالت تُطبق إلى اليوم رغم تغيّر الواقع”، مضيفًا أنّ هذا الجمود الإداري “يقتل الاستثمار ويعطّل الإصلاح”.وفي جانب آخر، انتقد أولاد جبريلالذي يمكن أن يدرّ مداخيل كبيرة للدولة، قائلاً:كما دعا إلى، مقترحًا تعديلًا يتيح، مثل المربين المختصين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأساتذة نظام الحصة بوزارة الثقافة، والعاملين بعقود هشّة في وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية.وقال في هذا السياق:وفي سياق حديثه عن، استشهد بقطاع، منتقدًا غياب القيمة المضافة التونسية في التصدير:وختم النائبمداخلته بالتأكيد على أنّ، قائلاً: