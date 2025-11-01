Babnet   Latest update 14:07 Tunis

تضرر منه عشرات المواطنين: ليلة الاطاحة ب"النقار "اخطر منحرف بجهة سيدي حسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67726859236b13.57406160_imneqljfghpko.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 01 Novembre 2025 - 14:02
      
تتواصل المداهمات الأمنية المكثفة في منطقة سيدي حسين ضمن الإستراتيجية التي وضعتها فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة للقضاء على الظواهر الإجرامية والمخلة بالأمن العام، حيث تمكنت الوحدات الأمنية مؤخرا من إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير جدا معروف بكنيتي "النقار" و"المهبول"، بعد أن بثّ الرعب في صفوف متساكني الجهة من خلال سلسلة من عمليات السرقة وترويج المواد المخدرة.

ووفق المعطيات الأمنية، فإن الموقوف كان ينشط في ترويج "السموم" داخل الأوساط الشبابية، وخاصة في محيط المؤسسات التربوية، وكان من أبرز المروّجين لمخدر خطير يعرف بين المستهلكين باسم "المسخة"، وهو من أخطر أنواع المخدرات التي تجعل متعاطيها في حالة فقدان تام للسيطرة على تصرفاته.



وقد أسفرت عملية المداهمة عن حجز كمية هامة من هذا المخدر بحوزة المتهم، إلى جانب عدد كبير من الهواتف الجوالة الذكية المسروقة قُدّر بحوالي 100 هاتف، يرجّح أنها من متحصلات عمليات سلب وسرقة متكرّرة.

وتمّ الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث لدى فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، في انتظار إحالته على أنظار القضاء للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة أساسا بالسرقة وترويج المواد المخدرة.

وقد خلّفت عملية إيقافه ارتياحا واسعا لدى أهالي المنطقة الذين عبّروا عن ارتياحهم الكبير بعد وضع حدّ لأحد أبرز المنحرفين الذين كانوا يمارسون عمليات السلب باستعمال الأسلحة البيضاء ويروّعون المواطنين منذ فترة طويلة.



السبت 01 نوفمبر 2025
