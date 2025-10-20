خبير اقتصادي يحذر: الفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتح الباب أمام تبييض الأموال ويهدد الشفافية المالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b2ec2a896f04.21010760_hinjgmpkfoleq.jpg width=100 align=left border=0>

حذّر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي معز السوسي من التداعيات الخطيرة للفصل 57 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يُلغي الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بمنع الدفع النقدي عند اقتناء العقارات أو السيارات بأكثر من 5 آلاف دينار.



وأوضح السوسي، خلال استضافته في برنامج صباح الورد على إذاعة جوهرة أف أم، أن الفصل 45 الذي يُعتزم إلغاؤه كان يمثل إحدى أهم أدوات الرقابة المالية، حيث يفرض خطايا إدارية على كل من يقوم بدفع مبالغ نقدية تفوق 5000 دينار عند شراء عقار أو سيارة، وهو ما ساهم سابقاً في الحد من التداول الموازي للأموال ومكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.









مخاوف من عودة الاقتصاد الموازي إلى الواجهة

وأكد السوسي أن حذف هذا الإجراء سيؤدي إلى:



* فتح المجال أمام معاملات مالية غير مُراقبة خاصة في قطاع العقارات.

* تراجع فعالية المنظومة الرقابية في تتبع مصادر الأموال.

* ارتفاع مخاطر تبييض الأموال والفساد المالي.

* تفاقم الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد المنظم.



وأضاف أن هذا التراجع التشريعي يمثل "خطوة خطيرة" قد تُفقد الدولة إحدى أهم آليات تتبع حركة الأموال في المعاملات الكبرى، داعياً السلطات التشريعية إلى إعادة النظر في هذا الفصل قبل المصادقة النهائية على قانون المالية.

السوسي: الخطوة تمس من الأمن الاقتصادي للدولة

واعتبر الخبير الاقتصادي أن الالتزام بالحد من الدفع النقدي هو معيار دولي معمول به في أغلب الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وأن التراجع عنه في تونس "يرسل إشارات سلبية للمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين"، وقد يضع الدولة أمام شبهات عدم الجدية في مكافحة الفساد المالي.



دعوة إلى التحرك العاجل

وختم السوسي تصريحه مؤكداً أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يُبنى على الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة، وأن أي تعديل يضعف الرقابة على حركة الأموال يجب أن يُدرس بدقة نظراً لتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي للدولة.

"إلغاء الفصل 45 ليس إجراءً تقنياً عادياً، بل هو قرار ذو أبعاد استراتيجية تمس جوهر معركة الدولة ضد الفساد وتبييض الأموال" .

