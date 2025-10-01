أحمد ونيّس: الاحتجاجات بالمغرب تعكس حيوية اجتماعية وليست تهديدا للنظام الملكي

استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة متابعات من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، وزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي أحمد ونيّس، للحديث عن خلفيات وتداعيات الاحتجاجات التي تشهدها المغرب خلال الأيام الأخيرة، ومآلات النظام الملكي في ظل هذه التطورات.



وكانت مدن مغربية كبرى مثل الرباط والدار البيضاء ووجدة والجديدة شهدت احتجاجات متواصلة، قادها شباب من حركة أطلقوا عليها اسم "جيل زد 212" عبر منصة "ديسكورد"، رافعين شعارات تندد بتخصيص أموال طائلة لاستضافة مونديال 2030 وبناء الملاعب، في وقت تعاني فيه قطاعات الصحة والتعليم من ضعف الخدمات.



موقف أحمد ونيّس



حول دور الملك وصحته



شعارات مثلكانت الأبرز، في تعبير مباشر عن رفض الأولويات الحكومية، حيث يطالب المحتجون بتوجيه الاستثمارات نحوبدل المشاريع الرياضية.أوضح الوزير الأسبق أنّ ما يجري في المغرب هو، وليس تحدياً مباشراً للنظام السياسي أو تهديداً لبنية الملكية. وأكد أنّ الإنجازات الضخمة في البنى التحتية الرياضية والمشاريع الكبرى "أدهشت الشباب"، لكنها دفعتهم للمطالبة بتركيز مماثل على القطاعات الاجتماعية.ونوّه ونيّس إلى أنّ، خصوصاً في القرى وداخل النخب السياسية، معتبراً أنّ الديناميكية الاجتماعية والسياسية في المملكة "تدل على حيوية المجتمع المغربي أكثر مما تعكس هشاشة النظام".تطرّق الحوار أيضاً إلى ما أثير بشأن الحالة الصحية للملك محمد السادس، وما إذا كان لذلك أثر على تطور الأحداث. وأكد ونيّس أنّ هذه التأويلات غذّتها بعض الأحزاب المتطرفة، لكنها لم تغيّر من واقع أنّ العرش الملكي لا يزال يمثّلخلص أحمد ونيّس إلى أنّ الاحتجاجات الأخيرة تعبّر عن، داعياً إلى تعزيز الحوار وإعطاء الأولوية لملفات الصحة والتعليم، دون أن يعني ذلك أنّ مستقبل النظام الملكي في المغرب بات مهدداً.