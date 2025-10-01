Babnet   Latest update 14:35 Tunis

أحمد ونيّس: الاحتجاجات بالمغرب تعكس حيوية اجتماعية وليست تهديدا للنظام الملكي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dcd42da59747.54389588_ipgjmqeflhokn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 07:59 قراءة: 1 د, 34 ث
      
استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة متابعات من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، وزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي أحمد ونيّس، للحديث عن خلفيات وتداعيات الاحتجاجات التي تشهدها المغرب خلال الأيام الأخيرة، ومآلات النظام الملكي في ظل هذه التطورات.

وكانت مدن مغربية كبرى مثل الرباط والدار البيضاء ووجدة والجديدة شهدت احتجاجات متواصلة، قادها شباب من حركة أطلقوا عليها اسم "جيل زد 212" عبر منصة "ديسكورد"، رافعين شعارات تندد بتخصيص أموال طائلة لاستضافة مونديال 2030 وبناء الملاعب، في وقت تعاني فيه قطاعات الصحة والتعليم من ضعف الخدمات.

شعارات مثل "ما بغيناش كأس العالم" و"الصحة أولاً" كانت الأبرز، في تعبير مباشر عن رفض الأولويات الحكومية، حيث يطالب المحتجون بتوجيه الاستثمارات نحو التعليم، الصحة، ومحاربة الفساد بدل المشاريع الرياضية.


موقف أحمد ونيّس

أوضح الوزير الأسبق أنّ ما يجري في المغرب هو حراك اجتماعي مرتبط بالمسائل التنموية والمعيشية، وليس تحدياً مباشراً للنظام السياسي أو تهديداً لبنية الملكية. وأكد أنّ الإنجازات الضخمة في البنى التحتية الرياضية والمشاريع الكبرى "أدهشت الشباب"، لكنها دفعتهم للمطالبة بتركيز مماثل على القطاعات الاجتماعية.

ونوّه ونيّس إلى أنّ النظام الملكي في المغرب ما يزال يحظى بثقل سياسي وشعبي قوي، خصوصاً في القرى وداخل النخب السياسية، معتبراً أنّ الديناميكية الاجتماعية والسياسية في المملكة "تدل على حيوية المجتمع المغربي أكثر مما تعكس هشاشة النظام".

حول دور الملك وصحته

تطرّق الحوار أيضاً إلى ما أثير بشأن الحالة الصحية للملك محمد السادس، وما إذا كان لذلك أثر على تطور الأحداث. وأكد ونيّس أنّ هذه التأويلات غذّتها بعض الأحزاب المتطرفة، لكنها لم تغيّر من واقع أنّ العرش الملكي لا يزال يمثّل ركيزة ثابتة في استقرار المغرب.


خلص أحمد ونيّس إلى أنّ الاحتجاجات الأخيرة تعبّر عن فجوة قائمة بين الإنجازات الاقتصادية والسياسية من جهة، والحاجات الاجتماعية المتراكمة من جهة أخرى، داعياً إلى تعزيز الحوار وإعطاء الأولوية لملفات الصحة والتعليم، دون أن يعني ذلك أنّ مستقبل النظام الملكي في المغرب بات مهدداً.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315793


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 01 أومتوبر 2025 | 9 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:31
18:05
15:30
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
23°-20
24°-18
22°-18
24°-18
  • Avoirs en devises
    24190,4

  • (30/09)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41671 DT        1$ =2,91409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/09)   692,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    