أحمد ونيّس: الاحتجاجات بالمغرب تعكس حيوية اجتماعية وليست تهديدا للنظام الملكي
استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة متابعات من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، وزير الخارجية الأسبق والدبلوماسي أحمد ونيّس، للحديث عن خلفيات وتداعيات الاحتجاجات التي تشهدها المغرب خلال الأيام الأخيرة، ومآلات النظام الملكي في ظل هذه التطورات.
وكانت مدن مغربية كبرى مثل الرباط والدار البيضاء ووجدة والجديدة شهدت احتجاجات متواصلة، قادها شباب من حركة أطلقوا عليها اسم "جيل زد 212" عبر منصة "ديسكورد"، رافعين شعارات تندد بتخصيص أموال طائلة لاستضافة مونديال 2030 وبناء الملاعب، في وقت تعاني فيه قطاعات الصحة والتعليم من ضعف الخدمات.
شعارات مثل "ما بغيناش كأس العالم" و"الصحة أولاً" كانت الأبرز، في تعبير مباشر عن رفض الأولويات الحكومية، حيث يطالب المحتجون بتوجيه الاستثمارات نحو التعليم، الصحة، ومحاربة الفساد بدل المشاريع الرياضية.
موقف أحمد ونيّسأوضح الوزير الأسبق أنّ ما يجري في المغرب هو حراك اجتماعي مرتبط بالمسائل التنموية والمعيشية، وليس تحدياً مباشراً للنظام السياسي أو تهديداً لبنية الملكية. وأكد أنّ الإنجازات الضخمة في البنى التحتية الرياضية والمشاريع الكبرى "أدهشت الشباب"، لكنها دفعتهم للمطالبة بتركيز مماثل على القطاعات الاجتماعية.
ونوّه ونيّس إلى أنّ النظام الملكي في المغرب ما يزال يحظى بثقل سياسي وشعبي قوي، خصوصاً في القرى وداخل النخب السياسية، معتبراً أنّ الديناميكية الاجتماعية والسياسية في المملكة "تدل على حيوية المجتمع المغربي أكثر مما تعكس هشاشة النظام".
حول دور الملك وصحتهتطرّق الحوار أيضاً إلى ما أثير بشأن الحالة الصحية للملك محمد السادس، وما إذا كان لذلك أثر على تطور الأحداث. وأكد ونيّس أنّ هذه التأويلات غذّتها بعض الأحزاب المتطرفة، لكنها لم تغيّر من واقع أنّ العرش الملكي لا يزال يمثّل ركيزة ثابتة في استقرار المغرب.
خلص أحمد ونيّس إلى أنّ الاحتجاجات الأخيرة تعبّر عن فجوة قائمة بين الإنجازات الاقتصادية والسياسية من جهة، والحاجات الاجتماعية المتراكمة من جهة أخرى، داعياً إلى تعزيز الحوار وإعطاء الأولوية لملفات الصحة والتعليم، دون أن يعني ذلك أنّ مستقبل النظام الملكي في المغرب بات مهدداً.
