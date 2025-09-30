أسطول الصمود المغاربي يدين إعتقال 3 نشطاء من الأسطول المصري
أدان أسطول الصمود المغاربي بشدة حملة الاعتقالات التي استهدفت ثلاثة نشطاء، من بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التحضيرية لأسطول الصمود المصري، وذلك أمام المقر الرئيسي في القاهرة، وسط حصار أمني مكثف.
وطالب الأسطول، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بـ الإفراج الفوري عن الموقوفين والكشف عن أماكن احتجازهم، إلى جانب وقف كل أشكال التضييق على المبادرات المدنية والإنسانية الساعية إلى كسر الحصار المفروض على غزة.
وأكد البيان أنّ مثل هذه الممارسات لن تثنيه عن المضي قدماً في مهمته، معلناً تضامنه الكامل مع النشطاء المعتقلين، ومجدداً العهد على مواصلة النضال حتى رفع الحصار عن القطاع.
