أسطول الصمود المغاربي يدين إعتقال 3 نشطاء من الأسطول المصري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dbc94da40e16.77205649_efopqgkimlhnj.jpg width=100 align=left border=0>

أدان أسطول الصمود المغاربي بشدة حملة الاعتقالات التي استهدفت ثلاثة نشطاء، من بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التحضيرية لأسطول الصمود المصري، وذلك أمام المقر الرئيسي في القاهرة، وسط حصار أمني مكثف.



وطالب الأسطول، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بـ الإفراج الفوري عن الموقوفين والكشف عن أماكن احتجازهم، إلى جانب وقف كل أشكال التضييق على المبادرات المدنية والإنسانية الساعية إلى كسر الحصار المفروض على غزة.

