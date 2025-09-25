4 سنوات سجنا لقابض بوزارة بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بـ 4 سنوات سجنا في حق قابض بإحدى الوزارات، مع تغريمه بـ 16 ألف دينار، وذلك على خلفية استيلائه على أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.
كما قضت المحكمة بـ حرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية ومن الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق الانتخاب ناخبا أو مترشحا، وفق ما أكده مصدر قضائي لاذاعة "ديوان".
