4 سنوات سجنا لقابض بوزارة بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67543551015ff6.58375396_hfqekgnomljpi.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بـ 4 سنوات سجنا في حق قابض بإحدى الوزارات، مع تغريمه بـ 16 ألف دينار، وذلك على خلفية استيلائه على أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.



كما قضت المحكمة بـ حرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية ومن الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق الانتخاب ناخبا أو مترشحا، وفق ما أكده مصدر قضائي لاذاعة "ديوان".





