Babnet   Latest update 11:07 Tunis

بنزرت: جدل واسع حول "تسارع" أشغال تهيئة قسم التوليد المغلق منذ 2019 مع اقتراب 15 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d50cb6bf0609.76886227_fhpmliqjnokeg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 10:24 قراءة: 1 د, 18 ث
      
أثار نسق الأشغال الجارية في قسم التوليد والرضع بالمستشفى الجهوي ببنزرت، المغلق منذ أفريل 2019، جدلا واسعا في صفوف النشطاء بالجهة مع اقتراب موعد 15 أكتوبر، الذي يتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية.

وعبّر عدد من النشطاء، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر، عن استغرابهم مما وصفوه "التسارع المفاجئ" في أشغال التهيئة، خاصة بعد طلاء السور الخارجي ووضع البلاط بمحيطه، في حين مازالت الأشغال داخل المبنى متواصلة. وقد تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية مع الوضع، حيث كتب بعضهم: "عمركم شفتو واحد يدهن دارو من برا ويحط الجليز قدامها والمرمة مزالت في الداخل؟"، فيما عقّب آخرون بالقول: "يا مزيّن من برا اش حالك من داخل".



وربط عدد من المعلقين هذا التسارع باقتراب الموعد الرمزي لـ15 أكتوبر، مذكّرين بأن رئيس الجمهورية كان قد زار القسم نفسه في 2023 وانتقد بشدة تعطل المشروع .

في المقابل، دافع نشطاء آخرون عن تقدم الأشغال، معتبرين أن المشروع بصدد الإنجاز وفق الآجال التعاقدية، وأن الانتقادات الموجهة إلى السلطات الجهوية والمقاولات "حملة مجانية" لا تعكس حقيقة تقدم الورشات.
أخبار ذات صلة:
إمضاء الصفقة الخاصة باستكمال انجاز مستشفى أمراض النساء والتوليد ببنزرت والاثنين المقبل بداية الاشغال...

يشار إلى أنه وبعد سلسلة تعطيلات سابقة، تم في ديسمبر 2024 إمضاء الصفقة الخاصة باستكمال إنجاز قسم أمراض النساء والتوليد ببنزرت، على أن تنطلق الأشغال في ظرف أسبوع وتتواصل لمدة سنة، بكلفة جملية ناهزت 16 مليون دينار.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315435


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:37
12:18
06:10
04:43
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
29°-21
27°-22
26°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24869,8

  • (24/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41989 DT        1$ =2,90295 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    