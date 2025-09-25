بنزرت: جدل واسع حول "تسارع" أشغال تهيئة قسم التوليد المغلق منذ 2019 مع اقتراب 15 أكتوبر

أثار نسق الأشغال الجارية في قسم التوليد والرضع بالمستشفى الجهوي ببنزرت، المغلق منذ أفريل 2019، جدلا واسعا في صفوف النشطاء بالجهة مع اقتراب، الذي يتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية.وعبّر عدد من النشطاء، اليوم الأربعاء 24 سبتمبر، عن استغرابهم مما وصفوه "التسارع المفاجئ" في أشغال التهيئة، خاصة بعد طلاء السور الخارجي ووضع البلاط بمحيطه، في حين مازالت الأشغال داخل المبنى متواصلة. وقد تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية مع الوضع، حيث كتب بعضهم:، فيما عقّب آخرون بالقول: