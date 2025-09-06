الأحداث السياسية في أسبوع من 30 أوت إلى 6 سبتمبر 2025

في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تابعتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2025 (من 30 أوت إلى 6 سبتمبر 2025)



30 أوت 2025



31 أوت 2025



1 سبتمبر 2025



2 سبتمبر 2025



3 سبتمبر 2025



4 سبتمبر 2025



5 سبتمبر 2025



6 سبتمبر 2025



التيار الشعبي*، يؤكّد أن معركة "الأمعاء الخاوية" التي يخوضها الحزب جزء من مسيرة نضالية لفك الحصار عنوإيقاف "الإبادة"، بمناسبة مرور أسبوع على إضراب الجوع الذي ينظمه الحزب بمقره بمشاركة عدد من الأحزاب والنشطاء.بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس تنجح في إحباط عملية تهريب دولية لكمية هامة من المخدرات عبر* إجراءالخاصة بتمثيل المجالس المحلية داخل المجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة من، وأسفرت النتائج عن ترؤسبها، إضافة إلىالاتحاد الدولي للصحفيين*.، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يتسلّم أوراق اعتمادمديرًا لمكتبلدى تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا.الاتحاد الدولي للصحفيين* للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين والسماح للصحافة الدولية المستقلة بدخولتعلن انضمامها إلى نفس الحملة الداعمة للصحافة الفلسطينية.* المكتب السياسي الموسع لحركةيصدر بيانًا يندّد فيه بما اعتبره تدخلات خارجية في الشأن التونسي "بتواطؤ مع بعض القوى الداخلية"، محذرًا من "تهديد الشعب التونسي بمصير سوريا".يقوم بزيارة إلىبتونس العاصمة، بعد أن أمر بإعادة تهيئتهما تحت إشراف* عشرات المشاركين فييجتمعون في مقربالعاصمة لتلقي التوجيهات الأخيرة قبل الإبحار من تونس يوم، ومتابعة تطورات الرحلة القادمة من إسبانيا ضمنيترأّس، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورةعلى المستوى الوزاري المنعقدة بالقاهرة يوميشرف علىبنادي الضباط بتونس، حيث تم تكريم نخبة من أبناء العسكريين والمدنيين وشهداء وجرحى العمليات الإرهابية المتفوقين في الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية* مشاركون في ندوة أكاديمية علمية نظمتهايعلنون دعمهم لـالمتجه إلى غزة، مؤكدين على ضرورة حمايته من "تهديدات القرصنة الصهيونية".، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة، يستدعي القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس لإبلاغهعلى مقتل المواطن التونسيبرصاص الشرطة الفرنسية فييومتطالب السلطات الفرنسية بفتحفي حادثة مقتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي بمرسيليا، تحت إشراف جهات قضائية محايدة.يؤكد، خلال جلسة نقاش في إطار، أن الإنسانية في حاجة إلىيرتكز على قيم العدالة، حماية سيادة الدول، ووضع حد لسياسات الهيمنة والاستغلال.يشارك في اجتماعات الدورةعلى المستوى الوزاري بالقاهرة.يشدد علىفي الكتاتيب التي تستقطب آلاف الأطفال، من حيث النظافة، الطلاء، والتأثيث.يدعون القباطنة والربابنة والبحّارة في دول المغرب العربي للانضمام إلى، عضو المكتب التنفيذي لـ، يعلن مشاركته فيالذي ينطلق يوممن تونس نحو غزة.* أسطول الصمود المغاربي يدعوإلى رفع لافتات وأعلام تضامنية مععلى متن السفن طوال الرحلة.يشرف علىوتخريج الدورةبالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة – نابل.تعتبر في بيان لها أن المحاولات الأمريكية الأخيرة للتدخل في الشأن التونسي تمثل، داعية إلىوالعمل على إنهاء حالة الانسداد السياسي عبر بناء جبهة وطنية تقدمية.* حركةتعلن رفضها لأيفي الشأن الوطني، وتدعو إلى صياغةللدفاع عن السيادة ومكافحة الفساد وحماية مؤسسات الدولة.* حركةتعتبر أن مشروع القانون المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيحول تونس يعدومناقضًا للمواثيق الدولية.، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، يعلن في ندوة صحفية مشاركته ممثلًا للبرلمان فيالذي ينطلق يوممن تونس في اتجاه