الأحداث السياسية في أسبوع من 30 أوت إلى 6 سبتمبر 2025
في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي تابعتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2025 (من 30 أوت إلى 6 سبتمبر 2025)
30 أوت 2025
زهير حمدي، الأمين العام لحزب التيار الشعبي*، يؤكّد أن معركة "الأمعاء الخاوية" التي يخوضها الحزب جزء من مسيرة نضالية لفك الحصار عن غزّة وإيقاف "الإبادة"، بمناسبة مرور أسبوع على إضراب الجوع الذي ينظمه الحزب بمقره بمشاركة عدد من الأحزاب والنشطاء.
* الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس تنجح في إحباط عملية تهريب دولية لكمية هامة من المخدرات عبر ميناء حلق الوادي.
31 أوت 2025* إجراء القرعة الدورية الخاصة بتمثيل المجالس المحلية داخل المجالس الجهوية وقرعة التداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية للفترة من 5 سبتمبر إلى ديسمبر 2025، وأسفرت النتائج عن ترؤس 3 نساء للمجالس الجهوية و 21 امرأة كعضوات بها، إضافة إلى 36 امرأة ترأست المجالس المحلية.
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تعلن انضمامها إلى الحملة الإعلامية العالمية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية التي تنطلق يوم 1 سبتمبر 2025 بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين*.
1 سبتمبر 2025* محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يتسلّم أوراق اعتماد حليم حمزاوي مديرًا لمكتب منظمة العمل الدولية لدى تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا.
انطلاق الحملة الدولية للتضامن مع الصحافة الفلسطينية بقيادة الاتحاد الدولي للصحفيين* للمطالبة بوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين والسماح للصحافة الدولية المستقلة بدخول قطاع غزة.
* الجامعة التونسية لمديري الصحف تعلن انضمامها إلى نفس الحملة الداعمة للصحافة الفلسطينية.
* المكتب السياسي الموسع لحركة تونس إلى الأمام يصدر بيانًا يندّد فيه بما اعتبره تدخلات خارجية في الشأن التونسي "بتواطؤ مع بعض القوى الداخلية"، محذرًا من "تهديد الشعب التونسي بمصير سوريا".
2 سبتمبر 2025* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يقوم بزيارة إلى ساحتي برشلونة والمنجي بالي بتونس العاصمة، بعد أن أمر بإعادة تهيئتهما تحت إشراف الهندسة العسكرية.
* عشرات المشاركين في قافلة الصمود البحرية المغاربية يجتمعون في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة لتلقي التوجيهات الأخيرة قبل الإبحار من تونس يوم 4 سبتمبر، ومتابعة تطورات الرحلة القادمة من إسبانيا ضمن الأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة.
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة محمد علي النفطي يترأّس، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بالقاهرة يوم 4 سبتمبر.
3 سبتمبر 2025* وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يشرف على الاحتفال بيوم العلم بنادي الضباط بتونس، حيث تم تكريم نخبة من أبناء العسكريين والمدنيين وشهداء وجرحى العمليات الإرهابية المتفوقين في الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2024 - 2025.
* مشاركون في ندوة أكاديمية علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين يعلنون دعمهم لـ أسطول الصمود المغاربي المتجه إلى غزة، مؤكدين على ضرورة حمايته من "تهديدات القرصنة الصهيونية".
* محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة، يستدعي القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس لإبلاغه احتجاجًا شديد اللهجة على مقتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي برصاص الشرطة الفرنسية في مرسيليا يوم 2 سبتمبر.
4 سبتمبر 2025* الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري وجدي ومستقل في حادثة مقتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي بمرسيليا، تحت إشراف جهات قضائية محايدة.
* رئيس الجمهورية قيس سعيّد يؤكد، خلال جلسة نقاش في إطار معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر، أن الإنسانية في حاجة إلى نظام عالمي جديد يرتكز على قيم العدالة، حماية سيادة الدول، ووضع حد لسياسات الهيمنة والاستغلال.
* وزير الشؤون الخارجية والهجرة محمد علي النفطي يشارك في اجتماعات الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة.
5 سبتمبر 2025* وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يشدد على الاستعداد الجيد للعودة المدرسية في الكتاتيب التي تستقطب آلاف الأطفال، من حيث النظافة، الطلاء، والتأثيث.
* المشرفون على أسطول الصمود المغاربي يدعون القباطنة والربابنة والبحّارة في دول المغرب العربي للانضمام إلى المبادرة الإنسانية المتجهة إلى غزة.
* ياسين القايدي، عضو المكتب التنفيذي لـ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يعلن مشاركته في أسطول الصمود المغاربي الذي ينطلق يوم 7 سبتمبر من تونس نحو غزة.
* أسطول الصمود المغاربي يدعو الجماهير الرياضية ومجموعات "الألتراس" إلى رفع لافتات وأعلام تضامنية مع القضية الفلسطينية على متن السفن طوال الرحلة.
* وزير الداخلية خالد النوري يشرف على إحياء الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس الوطني وتخريج الدورة 75 للعرفاء بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة – نابل.
6 سبتمبر 2025* حركة الشعب تعتبر في بيان لها أن المحاولات الأمريكية الأخيرة للتدخل في الشأن التونسي تمثل تدخلًا سافرًا، داعية إلى أخذ هذه التهديدات بجدية والعمل على إنهاء حالة الانسداد السياسي عبر بناء جبهة وطنية تقدمية.
* حركة مواطنون أنصار الوطن تعلن رفضها لأي تدخل أجنبي في الشأن الوطني، وتدعو إلى صياغة ميثاق وطني للدفاع عن السيادة ومكافحة الفساد وحماية مؤسسات الدولة.
* حركة تونس إلى الأمام تعتبر أن مشروع القانون المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة حول تونس يعد تدخلًا سافرًا ومناقضًا للمواثيق الدولية.
* محمد علي، رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، يعلن في ندوة صحفية مشاركته ممثلًا للبرلمان في أسطول الصمود المغاربي والعالمي الذي ينطلق يوم 7 سبتمبر من تونس في اتجاه غزة.
