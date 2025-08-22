الكاف: أهالي حي البياض يغلقون الطريق احتجاجا على انقطاع الماء
نفّذ عدد من أهالي حي البياض بولاية الكاف، صباح اليوم الجمعة 22 أوت 2025، تحرّكا احتجاجيا تمثل في غلق الطريق، تنديدا بما وصفوه بـ"الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشراب" بالمنطقة، والذي يتواصل منذ أكثر من أسبوع، وفق ما أوردته جريدة الشروق.
وعبّر المحتجون عن استيائهم من تواصل الأزمة دون حلول عملية، معتبرين أنّ انقطاع الماء في هذا الطقس الحار يمسّ من أبسط حقوقهم الأساسية.
وعبّر المحتجون عن استيائهم من تواصل الأزمة دون حلول عملية، معتبرين أنّ انقطاع الماء في هذا الطقس الحار يمسّ من أبسط حقوقهم الأساسية.
وأكد المحتجون أنّ صبر الأهالي بدأ ينفد في ظل ما اعتبروه "تقصيرا من المسؤولين الجهويين"، مطالبين بالتدخل العاجل لإعادة تزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب وإنهاء هذه الأزمة التي طالت.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313748