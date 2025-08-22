الكاف: أهالي حي البياض يغلقون الطريق احتجاجا على انقطاع الماء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a899e5b4e504.63471137_jlhfqimpkgoen.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذ عدد من أهالي حي البياض بولاية الكاف، صباح اليوم الجمعة 22 أوت 2025، تحرّكا احتجاجيا تمثل في غلق الطريق، تنديدا بما وصفوه بـ"الانقطاع المتواصل للماء الصالح للشراب" بالمنطقة، والذي يتواصل منذ أكثر من أسبوع، وفق ما أوردته جريدة الشروق.



وعبّر المحتجون عن استيائهم من تواصل الأزمة دون حلول عملية، معتبرين أنّ انقطاع الماء في هذا الطقس الحار يمسّ من أبسط حقوقهم الأساسية.

