محسن حسن: إصلاح قانون الشيكات ضروري لكن غياب البدائل أثر سلبًا على الاقتصاد

أكد محسن حسن، الوزير الأسبق للتجارة والخبير الاقتصادي، أن إصلاح قانون الشيكات كان خطوة ضرورية لضمان الشفافية المالية وإعادة الاعتبار للشيك كوسيلة دفع فورية. لكنه أشار، خلال استضافته صبح اليوم الثلاثاء 10 فيفري في برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم، إلى أن عدم توفير بدائل كافية أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل ضعف وسائل الدفع البديلة.



الشيكات: بين الإصلاح القانوني والأزمة الاقتصادية



غياب البدائل مسؤولية البنوك والسلطات المالية



دعوات لمراجعة السياسة النقدية وتحفيز الاستثمار



هل تونس قادرة على تجاوز الأزمة؟



: شدد حسن على أن القانون الجديد للصكوك المالية يهدف إلى إنهاء استخدامها كوسيلة دفع مؤجلة وتعزيز الثقة في المعاملات.: أوضح أنأدى إلىالتي كانت تعتمد على الشيكات في معاملاتها.: أشار إلى أن، وهو ما قد يزيد من التهرب الضريبي وانتشار السوق الموازية.أكد محسن حسن أن تطبيق الإصلاح دون توفير خيارات دفع بديلة أضرّ بالسوق، وكان من الضروري أن تعمل، مثل:: لا يتجاوز عدد أجهزة الدفع الإلكتروني في تونس، وهو رقم ضعيف مقارنة بحجم المعاملات.: البنوك ركّزت على إقراض الدولة بدل دعم التمويل الاستهلاكي.: يمكن أن تلعب شركات التأمين دورًا هامًا في ضمان المعاملات التجارية.🔸 طالب حسن بضرورةالتي لا تزال في، مما يزيد من كلفة التمويل على الشركات والمستثمرين.🔸 دعا إلىلتسهيل الإجراءات التجارية.🔸 شدد على أهميةلتسريع الفصل في النزاعات التجارية وتحفيز الثقة بين المستثمرين.أكد محسن حسن أن، لكنه يملك مقومات للنهوض إذا تم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، خاصة عبر