عامر بحبة: تحسن ملحوظ في مخزون السدود وأمطار جديدة متوقعة خلال بقية فيفري

أكد الخبير في علم المناخ عامر بحبة، خلال مداخلته في فقرة Arrière Plan على إذاعة الجوهرة أف أم، أن وضعية السدود في تونس تشهد تحسنًا تدريجيًا، بفضل كميات الأمطار التي سجلتها البلاد منذ ديسمبر الماضي، متوقعًا مزيدًا من التساقطات خلال الأيام القادمة، ما قد يرفع نسبة امتلاء السدود بشكل إضافي.



تحسن في نسبة امتلاء السدود





🔹 نسبة امتلاء السدود العامة: 34.4% (ارتفاع ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة).



🔹 نسبة امتلاء سدود الشمال: 39.6%، ومن المنتظر أن تصل إلى 40% خلال الأيام المقبلة بفضل الأمطار الأخيرة.

🔹 مخزون المياه الحالي: 815 مليون متر مكعب (بتاريخ 9 فيفري 2025)، مع توقعات ببلوغ 825 مليون متر مكعب بعد احتساب إيرادات الأمطار الأخيرة.

🔹 المقارنة مع العام الماضي: بلغ المخزون في مثل هذا التاريخ 768 مليون متر مكعب، ما يعكس تحسنًا واضحًا هذا العام.

🔹 الاستهلاك اليومي للمياه: يقدر بـ 1.2 مليون متر مكعب، مما يعني أن كل زيادة بـ 23 مليون متر مكعب ترفع نسبة الامتلاء بـ 1%.



مزيد من الأمطار في الأيام القادمة

📌 أمطار منتظرة يوم الجمعة 14 فيفري مع منخفض جوي سريع، قد يسجل كميات تصل إلى 20-30 مم في عين دراهم، طبرقة، وسجنان.

📌 منخفض جديد مرتقب بين 18 و24 فيفري قد يكون أكثر شمولية، مع إمكانية تسجيل تساقطات في الشمال، الوسط، وحتى بعض المناطق الجنوبية.

📌 درجات الحرارة ستبقى منخفضة، حيث تتراوح بين 9 و17 درجة مئوية في مختلف الولايات.



تفاؤل بتحسن الموارد المائية

أوضح بحبة أن الموسم الشتوي الحالي شهد تحسنًا كبيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، مع عودة دورات الطقس الشتوية المعتادة، ما يعطي أملًا في تجاوز أزمة نقص المياه، خاصة إذا استمر نمط التساقطات الإيجابي خلال شهري فيفري ومارس.

