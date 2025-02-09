سامي الطرابلسي يعود إلى تونس وسط مفاوضات مع الجامعة التونسية لكرة القدم

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وصل المدرب سامي الطرابلسي اليوم الأحد 9 فيفري إلى تونس قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تمهيدًا لإتمام إجراءات تعاقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم.



ومن المنتظر أن يعقد المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم اجتماعًا مع الطرابلسي يوم الاثنين، من أجل إنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق رسمي، إلى جانب تحديد التركيبة الجديدة للإطار الفني للمنتخب الوطني.









وفي تصريح له على إذاعة ديوان أف أم، أوضح سامي الطرابلسي أن الأمور لم تُحسم بعد، قائلًا:

🔹 "مفما حتى اتفاق وشي رسمي لحد الآن مع المكتب الجامعي حول تدريب المنتخب."

🔹 "كانت هناك اتصالات مع المدير الرياضي زياد الجزيري."

🔹 "ما عندي حتى شروط مالية، وشرف وتشريف كبير تدريب المنتخب الوطني."

🔹 "عندي رغبة وحماس كبيرة في إعادة التجربة مع المنتخب."



يُذكر أن سامي الطرابلسي سبق له قيادة المنتخب التونسي، حيث قاده إلى التتويج بـكأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2011 بالسودان. كما أشرف على المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا 2012 (الغابون وغينيا الاستوائية) وكأس أمم أفريقيا 2013 بجنوب إفريقيا.

وفي تصريح له على، أوضح سامي الطرابلسي أن الأمور لم تُحسم بعد، قائلًا:يُذكر أنسبق له قيادة المنتخب التونسي، حيث قاده إلى التتويج بـبالسودان. كما أشرف على المنتخب الأول في(الغابون وغينيا الاستوائية) وبجنوب إفريقيا.