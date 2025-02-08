أخصائية التغذية مريم زهيوة تكشف أسرار التغذية الصحية في برنامج "البرهان" على إذاعة الديوان

في حلقة جديدة من برنامج "البرهان" الذي يقدمه الإعلامي سيف الدين الكوكي على إذاعة الديوان، استضاف البرنامج أخصائية التغذية مريم زهيوة، التي سلطت الضوء على أهمية النظام الغذائي الصحي وتأثيره على الصحة العامة، خاصة في ظل تزايد الأمراض المزمنة مثل الجلطات القلبية، الموت الفجئي، وارتفاع نسب الإصابة بالسرطان في تونس.



الغلال: غذاء وشفاء من الطبيعة



الغذاء وعلاقته بالأمراض الحديثة



الصيام والتغذية الصحيحة في رمضان



ركزت مريم زهيوة على، مشيرةً إلى أن الغلة ليست فقط مصدرًا للطاقة، بل تحتوي علىتلعب دورًا هامًا في الوقاية من الأمراض المزمنة. واستشهدت بذكر الفاكهة في القرآن الكريم كنعيم من نعيم الجنة، مما يعكس قيمتها الغذائية والصحية العالية.كشفت زهيوة عن دراسات حديثة تؤكد أنيساعد في:أوضحت زهيوة أنونمط الحياة غير الصحي، خاصة، ساهم في انتشار العديد من الأمراض مثلرغم فوائدها، لأنعند الإفراط فيه قد يسبب- تناول الغلة معمثللتقليل امتصاص السكر في الدم.يكون بعد الوجبات الرئيسية لتفادي ارتفاع نسبة السكر المفاجئ.بسبب فقدان الألياف التي تساعد في تقليل امتصاص السكر.مع اقتراب شهر رمضان، شددت الأخصائية على أهمية، موضحةً أنيوفر للجسم ما يحتاجه بعد يوم طويل من الصيام. كما نصحت بعدم الإفراط في الحلويات والمأكولات الدسمة التي تضعف الفوائد الصحية للصيام.