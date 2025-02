أخصائية التغذية مريم زهيوة تكشف أسرار التغذية الصحية في برنامج "البرهان" على إذاعة الديوان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a737f3b2d906.16985526_jqmgifhloenkp.jpg width=100 align=left border=0>

في حلقة جديدة من برنامج "البرهان" الذي يقدمه الإعلامي سيف الدين الكوكي على إذاعة الديوان، استضاف البرنامج أخصائية التغذية مريم زهيوة، التي سلطت الضوء على أهمية النظام الغذائي الصحي وتأثيره على الصحة العامة، خاصة في ظل تزايد الأمراض المزمنة مثل الجلطات القلبية، الموت الفجئي، وارتفاع نسب الإصابة بالسرطان في تونس.



الغلال: غذاء وشفاء من الطبيعة





ركزت مريم زهيوة على أهمية الفاكهة في النظام الغذائي، مشيرةً إلى أن الغلة ليست فقط مصدرًا للطاقة، بل تحتوي على مضادات أكسدة قوية، فيتامينات، ومعادن تلعب دورًا هامًا في الوقاية من الأمراض المزمنة. واستشهدت بذكر الفاكهة في القرآن الكريم كنعيم من نعيم الجنة، مما يعكس قيمتها الغذائية والصحية العالية.





الرمان والتمر: ثنائي الحماية من أمراض القلب

كشفت زهيوة عن دراسات حديثة تؤكد أن مزج عصير الرمان مع التمر وقلوب التمر يساعد في:

- تقليل الكوليسترول الضار

- الحد من انسداد الشرايين

- التقليل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية

- تعديل الهرمونات مما يساهم في الوقاية من السرطانات المرتبطة بها مثل سرطان البروستاتا والثدي



الغذاء وعلاقته بالأمراض الحديثة

أوضحت زهيوة أن سوء التغذية ونمط الحياة غير الصحي، خاصة الإكثار من الأطعمة السريعة والمقلية، ساهم في انتشار العديد من الأمراض مثل الكوليسترول، السكري، وأمراض القلب.



التوصيات الغذائية الهامة:

- عدم الإكثار من الفاكهة رغم فوائدها، لأن السكر الطبيعي (الفركتوز) عند الإفراط فيه قد يسبب تشحم الكبد وارتفاع السكر في الدم.

- تناول الغلة مع البروتينات أو الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزبدة اللوز لتقليل امتصاص السكر في الدم.

- أفضل توقيت لتناول الغلال يكون بعد الوجبات الرئيسية لتفادي ارتفاع نسبة السكر المفاجئ.

- عصير الفاكهة أقل فائدة من تناولها كاملة بسبب فقدان الألياف التي تساعد في تقليل امتصاص السكر.



الصيام والتغذية الصحيحة في رمضان

الصيام والتغذية الصحيحة في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، شددت الأخصائية على أهمية الصيام كنظام صحي، موضحةً أن الإفطار على التمر والحليب يوفر للجسم ما يحتاجه بعد يوم طويل من الصيام. كما نصحت بعدم الإفراط في الحلويات والمأكولات الدسمة التي تضعف الفوائد الصحية للصيام.

