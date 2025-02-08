تأجيل محاكمة رئيس سابق للنادي الإفريقي في قضية فساد مالي وإداري

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قررت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل محاكمة رئيس سابق للنادي الإفريقي إلى جلسة شهر مارس المقبل.



وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري خلال فترة توليه رئاسة الفريق، حيث تشمل الاتهامات تجاوزات في التصرف المالي وإبرام عقود مشبوهة أضرت بالوضعية المالية للنادي.









ويذكر أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية، خاصة مع تداعياتها على الوضعية المالية والإدارية للنادي الإفريقي خلال السنوات الأخيرة. ويذكر أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الرياضية، خاصة مع تداعياتها علىخلال السنوات الأخيرة.