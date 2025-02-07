إصابة ثلاثة عسكريين في حادث انقلاب شاحنة عسكرية بسليمان

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/armeeambulance1040.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد محمد زكري، بأن شاحنة عسكرية كانت في مهمة نقل 13 عسكريا ، تعرضت اليوم الجمعة بسبب تهاطل الأمطار الى حادث مرور على مستوى مدينة سليمان (ولاية نابل) أدى الى انقلابها، مما أسفر عن اصابة ثلاثة عسكريين ببعض الرضوض التي لا تكتسي أية خطورة.



وأوضح العقيد محمد زكري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه على إثر حادث المرور، تم نقل جميع العسكريين الذين كانوا على متن الشاحنة العسكرية بواسطة سيارات اسعاف عسكرية ومن الحماية المدنية إلى كل من المستشفى العسكري ومستشفى سليمان ومستشفى قرمبالية (ولاية نابل) لتلقي الإسعافات الأولية.









وأكد أن الفحوصات الطبية، بينت إصابة ثلاثة عسكريين برضوض طفيفة وحالتهم مستقرة، في ما يواصل بقية العسكريين القيام بالفحوصات اللازمة للتأكد من عدم تعرضهم إلى إصابات خطيرة قبل مغادرتهم المستشفى. وأكد أن الفحوصات الطبية، بينت إصابة ثلاثة عسكريين برضوض طفيفة وحالتهم مستقرة، في ما يواصل بقية العسكريين القيام بالفحوصات اللازمة للتأكد من عدم تعرضهم إلى إصابات خطيرة قبل مغادرتهم المستشفى.