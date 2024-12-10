تونس: الحكم بسنة سجن على طفل في قضية مقتل مشجع رياضي بشمروخ بحي هلال

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أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الأطفال بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة عام على طفل متهم بالمشاركة في جريمة قتل أحد مشجعي الفرق الرياضية، بعد إصابته بشمروخ خلال معركة بين مجموعتين من المشجعين في منطقة حي هلال خلال شهر جانفي 2024.



وكان الطفل قد مثل أمام دائرة أطفال بمفرده نظرًا لعدم بلوغه سن الرشد، في حين من المنتظر أن تتم محاكمة بقية المتهمين البالغين قريبًا أمام الدائرة الجنائية.





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وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب معركة عنيفة بين مشجعين من منطقتي حي هلال وة، انتهت بإصابة الضحية على مستوى الرأس بواسطة شمروخ يشبه الصاروخ، مما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى بساعات قليلة.



باشرت السلطات القضائية الأبحاث فور وقوع الحادثة، وأذنت النيابة العمومية بإيقاف ستة أشخاص، من بينهم الطفل المدان، للاشتباه في تورطهم في الجريمة.



المصدر - اذاعة الديوان