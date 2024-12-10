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إطلاق دليل الصحفي لمواجهة الملاحقات القضائية

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Decembre 2024 - 13:00 قراءة: 0 د, 37 ث
      
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم ندوة صحفية قدمت خلالها "دليل الصحفي في مواجهة الملاحقات القضائية"، الذي تم إعداده بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين.

وفي تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم"، أوضح منذر الشارني، محامي وحدة الرصد بالنقابة، أن الدليل هو كتاب مبسط يحتوي على شرح مختصر لمختلف مراحل الإجراءات الجزائية، بدءًا من البحث الابتدائي، مرورًا بالتحقيق والمحكمة، وصولًا إلى صدور الأحكام. وأكد أن الهدف الرئيسي من الدليل هو تبسيط الإجراءات القانونية للصحفيين، خاصة خلال مرحلة البحث الابتدائي، وتمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم للدفاع عن أنفسهم وضمان محاكمات عادلة خالية من التجاوزات.

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وأشار الشارني إلى أهمية تطبيق المرسوم 115 الخاص بالمجال الإعلامي خلال تتبع الصحفيين، مشددًا على أن محاكمة الصحفيين بسبب آرائهم أو كلماتهم تُعدّ أمرًا غير مقبول.


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