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محاكمة شاب بتهمة تمجيد تنظيم داعش الارهابي وتحريض على الجهاد

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Decembre 2024 - 12:26 قراءة: 0 د, 28 ث
      
مثُل صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، شاب موقوف في العقد الثالث من العمر، بتهم تتعلق بتبني الفكر الجهادي التكفيري، والتواصل مع عناصر إرهابية، وتمجيد تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب نشر مقاطع فيديو توثق أعمال الذبح التي ينفذها التنظيم، وتحريض الشباب على الجهاد.

وأمام المحكمة، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، رغم مواجهته بشهادات لشابين كان قد دعاهم إلى تبني الفكر الجهادي التكفيري.

...

وبعد استماع المحكمة إلى المتهم والأدلة المقدمة، قررت هيئة الدائرة الجنائية حجز القضية للمداولة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.


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