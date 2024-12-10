هالة جاب الله: "لم تتم إحالة المرسوم 54 على لجان البرلمان لمناقشته"

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أوضحت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، هالة جاب الله، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم إحالة المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال على اللجان البرلمانية لمناقشته أو تمريره، مشيرة إلى أن هناك مبادرة فعلية موجودة في مكتب المجلس لتمرير المرسوم بعد قانون المالية.



وفي حديثها عن عمل اللجان البرلمانية، قالت جاب الله خلال استضافتها في برنامج على "الجوهرة أف أم"، إن اللجان وهياكلها ستتوقف عن العمل بدءًا من اليوم 10 ديسمبر، في انتظار تغييرات ستطرأ عليها الأسبوع المقبل.





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كما تحدثت جاب الله عن الخلافات بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، مشيرة إلى أنه تم مناقشة بعض الفصول التي لم يتم التوافق عليها بين الطرفين. وأضافت أنه إذا لم تتمكن اللجنة المتناصفة من التوصل إلى اتفاق خلال 3 أيام، سيتم تمرير النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب.



وفي ختام حديثها، أشادت جاب الله بالتعاون المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، معبرة عن احترام الآجال والالتزام بالعمل المشترك، واصفة هذه التجربة الأولى بـ "الناجحة".

كما تحدثت جاب الله عن الخلافات بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم، مشيرة إلى أنه تم مناقشة بعض الفصول التي لم يتم التوافق عليها بين الطرفين. وأضافت أنه إذا لم تتمكن اللجنة المتناصفة من التوصل إلى اتفاق خلال 3 أيام، سيتم تمرير النسخة الأولى من مشروع قانون المالية التي صادق عليها مجلس نواب الشعب.وفي ختام حديثها، أشادت جاب الله بالتعاون المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، معبرة عن احترام الآجال والالتزام بالعمل المشترك، واصفة هذه التجربة الأولى بـ "الناجحة".