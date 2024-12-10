"السفير جوي هود: العلاقات التونسية الأمريكية تشهد تطورًا كبيرًا في الاقتصاد والأمن"

ناقش السفير جوي هود في حوار على على إذاعة أكسبريس العلاقات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية المتزايدة بين تونس والولايات المتحدة. أبرز الزيادة في الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة، وارتفاع الاستثمارات الأمريكية في تونس، والجهود المشتركة لتحسين الاستقرار الاقتصادي والأمني. كما تناول إمكانيات السياحة الأمريكية في تونس والطبيعة المتطورة للسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة، خصوصًا فيما يتعلق بسوريا.





بدأ السفير هود الحديث عن العلاقات الاقتصادية المتزايدة بين البلدين. وأشار إلى أن الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة شهدت زيادة كبيرة خلال العقد الماضي. وانتقل التوازن التجاري بين تونس والولايات المتحدة من فائض قدره 8 مليون دولار إلى 50-70 مليون دولار في السنوات الأخيرة، مما يمثل تطورًا إيجابيًا للاقتصاد التونسي وخلق فرص عمل.



الدعم الأمريكي لتونس: التصور مقابل الواقع

زيادة الاستثمارات الأمريكية في تونس



العلاقة بين الأمن الاقتصادي والأمن الوطني

دور سفارة الولايات المتحدة في دعم رواد الأعمال التونسيين

الإمكانات السياحية: السياح الأمريكيون في تونس

الموقف الأمريكي من الشأن السوري

كما أشار السفير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت الآن أكبر مستورد للحرف اليدوية التونسية، وأن الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة بلغت حوالي 980 مليون دولار بنهاية نوفمبر، مع توقعات بأن تتجاوز القيمة مليار دولار بنهاية العام. وهذا يمثل دفعة كبيرة للاقتصاد التونسي.عند سؤاله عن المساعدات الأمريكية لتونس، أكد السفير أن طبيعة العلاقات الدولية تتطور مع مرور الوقت، تمامًا كما تتطور العلاقات بين الأفراد. وأوضح أنه بينما تغير الدعم الأمريكي، خاصة في مجال المساعدات الاقتصادية، إلا أن البلدين شريكان منذ أكثر من 227 عامًا. اليوم، تركز الولايات المتحدة على مساعدة رواد الأعمال التونسيين في الوصول إلى المعايير الدولية وتسهيل الوصول إلى الأسواق مثل السوق الأمريكي، من خلال توفير الشهادات اللازمة، مثل معايير ISO والطاقة المتجددة.كما سلط الضوء على أن الولايات المتحدة كانت حاسمة في مساعدة تونس في محاربة الإرهاب، من خلال توفير التدريب والمعدات، وتمكين تونس من الاستقرار وتطوير اقتصادها.شارك السفير أمثلة عن شركات أمريكية تستثمر في تونس. ومن الأمثلة البارزة، شركة مدرجة ضمن قائمة "فورتشن 500" المتخصصة في مكونات السيارات، التي وسعت عملياتها في تونس، مما خلق 400 فرصة عمل جديدة مع خطط لتوظيف 700 موظف إضافي في السنوات القليلة المقبلة. وأوضح أن القوة العاملة الماهرة في تونس والظروف الملائمة للتصنيع من أجل التصدير جذب هذه الاستثمارات.ومع ذلك، أشار إلى أن مناخ الاستثمار يمكن أن يتحسن مع إصلاحات في اللوائح التجارية وقوانين الأعمال في البلاد، مما يسهل على الشركات الأجنبية إقامة عملياتها في تونس.أكد السفير هود أن القضايا الاقتصادية والأمنية مرتبطة ببعضها البعض. وذكر أنه لا يمكن أن يوجد اقتصاد قوي في بلد غير مستقر، وأن الولايات المتحدة عملت عن كثب مع تونس لبناء بيئة آمنة ومستقرة، مما يدعم بدوره النمو الاقتصادي. وأشار إلى المساعدات الأمريكية في تعزيز البنية التحتية الأمنية لتونس، بما في ذلك توفير المعدات العسكرية مثل الطائرات الشحن والطائرات المراقبة، فضلاً عن العمل على مشاريع أمن الحدود مع ليبيا.ناقش السفير دور سفارة الولايات المتحدة في تسهيل العلاقات التجارية بين تونس والولايات المتحدة، مثل مساعدتها في قضايا تأشيرات رجال الأعمال. وأشار إلى برنامج تم إطلاقه بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لتسريع مقابلات التأشيرات لرجال الأعمال، مما يسهل عملية لقاء رواد الأعمال التونسيين مع المستثمرين والشركاء الأمريكيين.سلط السفير هود الضوء على زيادة عدد السياح الأمريكيين الذين يزورون تونس. ففي عام 2023، زار أكثر من 34,000 أمريكي تونس، مما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق وزيادة بنسبة 43% مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كوفيد-19. وأشار إلى أن السياح الأمريكيين يميلون إلى الإنفاق أكثر أثناء زياراتهم، وخاصة في المواقع الثقافية والتاريخية مثل قرطاج. وهذا يشير إلى الإمكانات السياحية غير المستغلة من السياح الأمريكيين في تونس.فيما يتعلق بسوريا، كرر السفير الموقف الأمريكي الذي يدعم الشعب السوري في جهوده للانتقال من نظام الأسد نحو دولة أكثر استقلالًا وذات سيادة. وأكد أنه رغم أن الحكومة السورية قد لا توافق على الموقف الأمريكي، فإن الهدف النهائي هو ضمان أن تتمكن سوريا من اتخاذ قرارات تصب في مصلحة شعبها.