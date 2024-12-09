<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eec66aefa445.57760536_lpkqnmgfjioeh.jpg width=100 align=left border=0>

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن موظف يعمل بشركة "التونيسار" لمدة 20 سنة بعد أن ثبتت إدانته بتحويل وجهة فتاة تعرف عليها في ملهى ليلي إلى منزله في ولاية أريانة واغتصابها.



وفي تفاصيل القضية، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه أثناء محاكمته، إلا أن القاضي واجهه بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض الفتاة للاغتصاب من قبل المتهم، مما أدى إلى إصدار هذا الحكم القاسي.