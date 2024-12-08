محمد عبو: " التحدي الأصعب هو ما بعد سقوط الأسد وعدم تكرار أخطاء الثورات العربية"‎

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قال الوزير السابق محمد عبو في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان التحدي الأصعب هو ما بعد سقوط الرئيس بشار الأسد.

وأضاف " التحدي هو عدم تكرار أخطاء الثورات العربية".

وتأتي هذه التدوينة عقب إعلان المعارضة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق وسقوط نظام الأسد.





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وكتب عبو في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

"ستبدأ مصاعب أخرى في سوريا خاصة لوجود قوى يصعب إن تمكنت أن تتأقلم مع منطق الدولة والديمقراطية.

كان الله في عون شعب سوريا الشقيق في بناء مؤسسات دولته وإعمار بلاده، والاستفادة من الماضي وحقن الدماء والاستفادة من خيبات الثورات العربية.



نهاية مرحلة حكم مجرم كان يمكنه أن يُصلح على الأقل في بداية شرارة الثورة بما أنه لم يصلح قبلها، أو يغادر كرسيه ويرتاح ويريح، ولكنه اختار الغطرسة والبقاء على حساب شعب كامل معولا على القوة والبطش.

لم يكن وطنيا ولا قوميا ولا قادرا على تحرير فلسطين ولا إيجاد حل عادل لقضيتها، كان فقط مجرما ضد الإنسانية ومجرم حرب وفاسدا وطائفيا.

لم يعرف متى كان يجب عليه أن ينسحب في البداية، ولكنه من المرجح عرف أو سيعرف متى يجب عليه الهروب وترك

أعوانه وراءه.

