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حدث في متل هذا اليوم ،8 ديسمبر

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Decembre 2024 - 06:58 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في مثل هذا اليوم، 8 ديسمبر، وقعت عدة أحداث بارزة عبر التاريخ:

تأسيس وكالة "الأونروا" (1949): تم إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

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اغتيال جون لينون (1980): قُتل المغني الشهير جون لينون، أحد أعضاء فريق البيتلز، بإطلاق النار عليه أمام منزله في نيويورك.

تأسيس مجلة "العربي" الكويتية (1958): صدر العدد الأول من المجلة الثقافية الشهيرة التي أصبحت واحدة من أبرز الإصدارات الثقافية العربية.

وفاة المخرج العراقي عدنان إبراهيم (2007): قُتل بعد تعرضه للطعن أمام مكتبه في دمشق.

استجواب رئيس الوزراء الكويتي لأول مرة في البرلمان (2009): ناقش مجلس الأمة الكويتي استجواب الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، مما شكل سابقة في تاريخ الكويت السياسي


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