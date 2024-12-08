حدث في متل هذا اليوم ،8 ديسمبر

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في مثل هذا اليوم، 8 ديسمبر، وقعت عدة أحداث بارزة عبر التاريخ:



تأسيس وكالة "الأونروا" (1949): تم إنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الأساسية لهم.





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اغتيال جون لينون (1980): قُتل المغني الشهير جون لينون، أحد أعضاء فريق البيتلز، بإطلاق النار عليه أمام منزله في نيويورك.



تأسيس مجلة "العربي" الكويتية (1958): صدر العدد الأول من المجلة الثقافية الشهيرة التي أصبحت واحدة من أبرز الإصدارات الثقافية العربية.



وفاة المخرج العراقي عدنان إبراهيم (2007): قُتل بعد تعرضه للطعن أمام مكتبه في دمشق.



استجواب رئيس الوزراء الكويتي لأول مرة في البرلمان (2009): ناقش مجلس الأمة الكويتي استجواب الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، مما شكل سابقة في تاريخ الكويت السياسي