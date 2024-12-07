أنيس بن ريانة يدعو إلى تعزيز استهلاك زيت الزيتون داخليًا

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دعا المختص في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة إلى وضع سياسات تسويقية جديدة لزيت الزيتون، تشمل تحديد سعرين مختلفين: الأول للسوق الداخلية والثاني كحد أدنى للتصدير، وذلك لحماية المحصول الوطني وضمان استقراره.



وأشار بن ريانة خلال تدخله في برنامج "اكسبريسو ويكاند" إلى ضرورة الترفيع في نسبة الاستهلاك الداخلي من زيت الزيتون لتصل إلى 60 ألف طن. كما أكد أن طاقة تخزين الزيت تتجاوز 500 ألف طن، ما يجعلها كافية للتعامل مع المحصول الحالي. وأوضح أن تطبيق الأسعار التفاضلية يهدف إلى الحفاظ على حقوق الفلاحين وتجنب انخفاض العائدات التصديرية.





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وكان تصدير زيت الزيتون لموسم 2024/2025 شهد زيادة بنسبة 47% في شهر نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث تم تصدير 14,781 طنًا بقيمة إجمالية بلغت 281 مليون دينار، مع انخفاض في معدل سعر الطن من 23,974 دينار في 2023 إلى 19,022 دينار هذا العام.



تفاصيل التصدير:

الزيت السائب: تصدير 12,244 طن بقيمة 214 مليون دينار.

الزيت المعلب: تصدير 1,950 طن بقيمة 67 مليون دينار، بزيادة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أهمية السياسات الترويجية

شدد بن ريانة على أن تعزيز الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون، إلى جانب إدارة فعالة للتصدير، يمثلان حلولاً أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي للقطاع الزراعي، ودعا إلى مزيد من الاهتمام بالمزارعين لتجنب تأثيرات تقلبات السوق الدولية على القطاع.

وكان تصدير زيت الزيتون لموسم 2024/2025 شهد زيادة بنسبة 47% في شهر نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث تم تصدير 14,781 طنًا بقيمة إجمالية بلغت 281 مليون دينار، مع انخفاض في معدل سعر الطن من 23,974 دينار في 2023 إلى 19,022 دينار هذا العام.الزيت السائب: تصدير 12,244 طن بقيمة 214 مليون دينار.الزيت المعلب: تصدير 1,950 طن بقيمة 67 مليون دينار، بزيادة في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أهمية السياسات الترويجيةشدد بن ريانة على أن تعزيز الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون، إلى جانب إدارة فعالة للتصدير، يمثلان حلولاً أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي للقطاع الزراعي، ودعا إلى مزيد من الاهتمام بالمزارعين لتجنب تأثيرات تقلبات السوق الدولية على القطاع.