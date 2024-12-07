أزمة زيت الزيتون: أين المشكل ومن بيده الحل؟

دار الحديث في برنامج على اذاعة Club Eco حول أزمة زيت الزيتون في تونس، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلاحون، المنتجون، والتجار.



في موسم 2024، يواجه زيت الزيتون صعوبات في تحديد الأسعار والضغط على الإنتاج بسبب التكاليف المرتفعة وعدم وجود استراتيجيات واضحة لدعم القطاع.





السوق العالمية لزيت الزيتون أصبحت شديدة المنافسة، خاصة مع زيادة الإنتاج في دول أخرى مثل إسبانيا والبرتغال والمغرب. كما أن تونس لا تستفيد بشكل كافٍ من الفرص التصديرية في الأسواق الدولية، مثل أمريكا.الفلاحون في تونس يعانون من انخفاض أسعار زيت الزيتون، حيث يصل السعر إلى مستويات غير مربحة، في ظل ارتفاع تكاليف الجني والإنتاج. حتى مع دعم الدولة في بعض الأحيان، تبقى الفجوة بين التكاليف والأسعار كبيرة.كانت هناك محاولات من قبل الحكومة لدعم القطاع مثل الصندوق لدعم تعليب زيت الزيتون، ولكن النقص في التمويل والمشاكل في النظام المالي تؤثر سلبًا على قدرة المنتجين على النمو.هناك حاجة لتطوير استراتيجيات أفضل لدعم القطاع، من خلال زيادة التصدير وتحسين جودة الزيت. يجب أيضًا التركيز على استراتيجيات لتشجيع الإنتاج المحلي وحمايته من منافسة الزيوت المستوردة.في الختام، أشار الحوار إلى أن الأزمة هي نتيجة لعدة عوامل تشمل نقص الدعم، المشاكل المالية، وتحديات السوق العالمية، ويحتاج القطاع إلى تدخل عاجل من الدولة والمستثمرين لتحسين الوضع.