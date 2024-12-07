البيتكوين يتجاوز 100000$ : اي آفاق للعملات الرقمية في تونس؟

تجاوز البيتكوين حاجز 100,000 دولار لأول مرة، ما أثار موجة من النقاشات حول مستقبل العملات الرقمية في تونس. خلال حلقة برنامج Le Club Eco على اذاعة أكسبريس، ناقش مع خبراء الاقتصاد والتكنولوجيا الفرص والتحديات التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد التونسي جراء الاعتماد على العملات الرقمية.أبرز النقاط تضمنت التحفظات بشأن السيادة الوطنية واحتمالية أن تُستخدم العملات الرقمية بشكل يضعف السيطرة المحلية على الأنظمة المالية. طرح بعض المتحدثين أهمية التعامل بحذر مع هذه التكنولوجيا، مع الإشارة إلى أن الدول العظمى نفسها تتخذ مواقف متباينة تجاهها، حيث لم تُظهر الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي انفتاحًا كاملًا تجاه البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.