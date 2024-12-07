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السجن لعامل بنزل هدد أجنبيتان

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 11:43 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالسجن لمدة عامين في حق عامل باحد النزل هدد اجنبيتان ،خلال سباحتهما بالمسبح .

وقد انكر المتهم ما نسب إليه ونفى تبنيه لأي فكر متشدد أو تهديد الاجنبيتان ...


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