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سليانة :إعفاء الكاتب العام ببلدية الروحية والكاتب العام ببلدية كسرى ومدير المستشفى الجهوي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 22:55 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفاد الجمعة 6 ديسمبر، نائب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوسف البرقاوي بأنه تم اعفاء كل من كاتب عام بلدية الروحية وكاتب عام بلدية كسرى من ولاية سليانة.
ونشر يوسف البرقاوي تدوينة قال فيها "إعفاء الكاتب العام بالروحية والكاتب العام بكسرى سليانة موجودة للعمل نحن هنا من أجل هذا الشعب فقط".
كما أشار البرقاوي في تدوينة سابقة الي أنه تقرر ايضا اعفاء مدير المستشفى الجهوي بسليانة.

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