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إنهاء مهام المتفقدة العامة بوزارة العدل

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 22:33 قراءة: 0 د, 22 ث
      
ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 أنه تقرّر إعفاء القاضية آمال العتروس من مهامها كمتفقدة عامة بوزارة العدل وذلك بمقتضى أمر مؤرّخ في 5 ديسمبر 2024.

يذكر أن التفقدية العامة لوزارة العدل وفق ما ينص عليه الفصل 24 من الأمر المتعلق بتنظيم وزارة العدل، تقوم تحت سلطة الوزير مباشرة بمهمة تفقد لكل المحاكم ولجميع مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها باستثناء محكمة التعقيب.


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