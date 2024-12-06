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الداخلية: "مداهمات في المهدية والقيروان تحت اشراف قيادات عليا في الوزارة"‎

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 10:02 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في إطار العمليات الأمنية الواسعة التي تنفذها الوحدات الأمنية على مستوى الجمهورية، وفي إطار ملاحقة العناصر الإجرامية الخطيرة، قامت فرق أمنية متعددة الأسلاك فجر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024، بتوجيه مداهمات في منطقتي القيروان والمهدية. العملية التي تمت تحت إشراف قيادات أمنية عالية المستوى وبالتنسيق مع النيابة العمومية أسفرت عن ضبط 432 عنصرًا متورطًا في قضايا ترويج المخدرات وجرائم أخرى، من بينهم مطلوبون وأشخاص محكوم عليهم.

كما أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات تشمل 44 كغ من القنب الهندي "الزطلة"، و2.5 كغ من الكوكايين، بالإضافة إلى 235 قرصًا مخدرًا، وهو ما يعد ضربة قوية ضد تجار المخدرات والعناصر الإجرامية في البلاد.


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