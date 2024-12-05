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حي ابن سينا : 3 سنوات سجنا لطفل طعن شاب بموس

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 09:56 قراءة: 0 د, 13 ث
      
قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالحكم ب3 سنوات سجنا في حق طفل وجهت له تهمة محاولة القتل العمد وذلك على خلفية تورطه في طعن شاب بموس بوسعادة في جنبه اثر خلاف نشب بينهما بجهة ابن سينا بسبب فتاة .


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