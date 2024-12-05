الوردية: 20 سنة سجنا وخطية مالية لمغتصب فتاة

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أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس حكما ب20 سنة سجنا في حق شاب حول وجهة فتاة بجهة الوردية تحت التهديد بموس الى مكان مهجور واغتصبها ثم لاذ بالفرار .

هذا وقضت الدائرة بتغريم المتهم ب10 الاف دينار .