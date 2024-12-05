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سمير الشفي: تم تغييب صوت اتحاد الشغل... و قانون المالية سيعمّق الأزمة الاجتماعية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 07:32 قراءة: 0 د, 38 ث
      
أكد سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن المنظمة الشغيلة تدعو إلى فتح ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص وفي الوظيفة العمومية، مشيرًا إلى التدهور المستمر في المقدرة الشرائية للمواطن نتيجة ارتفاع نسبة التضخم وندرة المواد الأساسية.

وخلال حديثه لإذاعة Express FM، شدد الشفي على أهمية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال تحقيق توازن بين الأجور والأسعار. كما دعا إلى تنقيح مجلة الشغل في إطار تشاركي يضم مختلف الأطراف الاجتماعية.

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وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، انتقد الشفي تغييب صوت الاتحاد، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم نسخة من المشروع للمنظمة لإبداء رأيها. واعتبر أن قانون المالية المرتقب سيعمّق الأزمة الاجتماعية، بوصفه محاسباتيًا يفتقر إلى البعد الاجتماعي، مع غياب الحوار الشامل حوله بين مكونات المجتمع المدني والسياسي.


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