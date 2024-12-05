حدث في متل هذا اليوم ،5 ديسمبر

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حدث في مثل هذا اليوم، 5 ديسمبر:



1952: اندلاع الضباب الكبير في لندن، وهو كارثة بيئية شهدتها العاصمة البريطانية بسبب التلوث الصناعي الكثيف، واستمرت لمدة خمسة أيام، مما تسبب في وفاة الآلاف.





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1967: جنوب إفريقيا تُجري أول عملية زراعة قلب بشري ناجحة في العالم، أجراها الجراح كريستيان بارنارد على المريض لويس واشكنسكي.



2013: وفاة نيلسون مانديلا، الزعيم الجنوب إفريقي وأحد أبرز رموز مكافحة التمييز العنصري، والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1993.



1901: ولادة والت ديزني، مبتكر عالم ديزني وأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ الترفيه الحديث.



1791: إقرار التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، الذي يضمن حرية التعبير والصحافة والدين.



أحداث عربية:

1977: انعقاد قمة الرباط، التي تناولت القضية الفلسطينية ودعم العمل العربي المشترك.