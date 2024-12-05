Babnet

حدث في متل هذا اليوم ،5 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67231b94af1c34.41061376_oilnhfqgkjepm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 06:50 قراءة: 0 د, 34 ث
      
حدث في مثل هذا اليوم، 5 ديسمبر:

1952: اندلاع الضباب الكبير في لندن، وهو كارثة بيئية شهدتها العاصمة البريطانية بسبب التلوث الصناعي الكثيف، واستمرت لمدة خمسة أيام، مما تسبب في وفاة الآلاف.

...

1967: جنوب إفريقيا تُجري أول عملية زراعة قلب بشري ناجحة في العالم، أجراها الجراح كريستيان بارنارد على المريض لويس واشكنسكي.

2013: وفاة نيلسون مانديلا، الزعيم الجنوب إفريقي وأحد أبرز رموز مكافحة التمييز العنصري، والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1993.

1901: ولادة والت ديزني، مبتكر عالم ديزني وأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في تاريخ الترفيه الحديث.

1791: إقرار التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، الذي يضمن حرية التعبير والصحافة والدين.

أحداث عربية:
1977: انعقاد قمة الرباط، التي تناولت القضية الفلسطينية ودعم العمل العربي المشترك.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298667


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*