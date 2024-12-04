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الممثل توفيق الهمامي في ذمة الله

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 18 ث
      
توفي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 الممثل التونسي توفيق الهمامي، وفق ما أعلنت شقيقته عبر حسابها على موقع فايسبوك.

رحل الفقيد بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن، تضمنت أعمالًا بارزة في المسرح، والتلفزيون، والإذاعة. من بين أعماله الشهيرة المسلسلات التونسية "شوفلي حل"، "جاري يا حمودة"، و"يوميات امرأة".

...

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.


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