الممثل توفيق الهمامي في ذمة الله

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توفي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 الممثل التونسي توفيق الهمامي، وفق ما أعلنت شقيقته عبر حسابها على موقع فايسبوك.



رحل الفقيد بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن، تضمنت أعمالًا بارزة في المسرح، والتلفزيون، والإذاعة. من بين أعماله الشهيرة المسلسلات التونسية "شوفلي حل"، "جاري يا حمودة"، و"يوميات امرأة".





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رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.