استدعاء ناجي جلول للمثول أمام قطب مكافحة الارهاب‎

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أعلن رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، ناجي جلول، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، أنه تلقى استدعاءً للمثول أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.



وجاء في تدوينة نشرها جلول على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "قبل سفري لماليزيا للمشاركة في مؤتمر دولي، كبير، يتم استدعائي للمثول يوم الجمعة أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".





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لم تتوفر تفاصيل إضافية في التدوينة عن طبيعة القضية أو أسباب الاستدعاء...

