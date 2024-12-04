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استدعاء ناجي جلول للمثول أمام قطب مكافحة الارهاب‎

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 14:49 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي، ناجي جلول، يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، أنه تلقى استدعاءً للمثول أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وجاء في تدوينة نشرها جلول على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "قبل سفري لماليزيا للمشاركة في مؤتمر دولي، كبير، يتم استدعائي للمثول يوم الجمعة أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

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لم تتوفر تفاصيل إضافية في التدوينة عن طبيعة القضية أو أسباب الاستدعاء...


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