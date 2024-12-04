وفاة عسكري إثر طلق ناري بجهة قفصة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61535722998463.46775307_kqphmfiolgnej.jpg width=100 align=left border=0>

توفي صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، عسكري تابع للقوات المسلحة التونسية نتيجة إصابته بطلق ناري من سلاحه أثناء أداء تدريبات عسكرية بميدان الرمي في جهة قفصة.



وأعلنت وزارة الدفاع الوطني أن القضاء العسكري فتح تحقيقًا لكشف أسباب وملابسات الحادث.





...



وفي بيان لها، قدمت وزارة الدفاع تعازيها الحارة إلى عائلة الفقيد، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد بواسع رحمته.