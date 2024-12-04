اختتام مشروع Coopreneurs : "رواد الأعمال والتمويل الفلاحي الشامل "

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بالتعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتعاون التونسي الالماني GIZ ومختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص انتظم يوم 3 ديسمبر 2024 يوما دراسيّا حول تقديم اهم مخرجات برنامج Coopreneurs تحت عنوان " Coopreneurs والتمويل الفلاحي الشّامل" .





ويعتبر هذا اليوم الدّراسي بمثابة منصة لتبادل الآراء بين الفاعلين الرئيسيّين في القطاع الفلاحي والشركاء المؤسّسين بالإضافة إلى الخبراء في التمويل الفلاحي. ويتيحُ هذا اليوم فرصة ثمينة لتقييم النتائج التي تمّ تحقيقها وتبادل التجارب والتّفكير جماعيّا في حلول مبتكرة وشاملة ودائمة من أجل دعم الهياكل المهنية المهنية الفلاحية وتطويرها.



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و شكّل هذا اليوم في جزئه الأوّل فرصة لعرض أهم النّتائج والتّأثيرات والدروس المستفادة من مسابقة Coopreneurs ، والدّعوة إلى التفكير في الخيارات الاستراتيجيّة لتكرار التجربة وتوسيع نطاقها والحفاظ على استمراريتها .



أمّا الجزء الثّاني من اليوم الدّراسي فكان مخصّصا لمناقشة موضوع التّمويل الفلاحي الشامل. وبناءً على الدراسة القطاعية للتمويل الفلاحي في تونس والنتائج المالية لمسابقة رواد الأعمال، فتح هذا اليوم الطريق أمام مناقشات حول حلول التمويل الفلاحي الشامل . وقدم الخبراء الفنّيون والماليون آليات جماعية للتمويل الأصغر وسلطوا الضوء على الدور الأساسي للتثقيف المالي في تعزيز الاستقلال المالي للمنظمات المهنية الفلاحية وحصولها الدائم على الموارد المالية اللازمة لنموها.



وتؤكّد وكالة التعاون الألمانيّة للتنمية ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري التونسية من خلال اليوم الدّراسي " Coopreneurs والتمويل الفلاحي الشّامل" التزامهما بالعمل المشترك لدعم المنظمات الفلاحية المهنية والشمول المالي من أجل فلاحة تونسية أكثر استدامة وتنافسيّة ومرونة.



لمحة عامّة حول برنامج Coopreneurs

Coopreneurs هي دورة تكوين ومرافقة موجّهة للشركات التعاونية الفلاحية SMSA) ) وتهدف إلى تعزيز هيكلة الشركات الفلاحية . حيث عملت على تمكين هذه الشركات من خلال تسهيل حصولها إلى التّمويلات و دخول الأسواق.

يندرج برنامج Coopreneurs في اطار مشروع الاقتصاد الفلاحي المستدام(PEAD) ، اللذي يمثل مبادرة استراتيجيّة ضمن البرنامج الثنائي الذي يهدف إلى تعزيز القطاع الخاصّ في تونس. ويتمّ تمويله من قِبَلِ الوزارة الفدراليّة للتّعاون الاقتصادي والتّنمية ((BMZ ويقوم بتنفيذه التّعاون التنموي الألماني بالاشتراك مع وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري.

ويهدف مشروع PEAD إلى تحقيق الاستقرار وخلق و تحسين فرص العمل في الزّراعات الصّغيرة والمتوسّطة في منطقة الشّمال الغربي (الكاف، جندوبة، باجة، سليانة) ومنطقة الوسط الغربي (القصرين، سيدي بوزيد، القيروان).

وحتّى الآن تمّ دعم ومرافقة 20 شركة تعاونية فلاحية حتّى الآن بالإضافة إلى تمويل 9 مشاريع بما قيمته 1.4 مليون دينار. 9 هياكل مهنية فلاحية تمتعت بقروض من المؤسسات المالية بقيمة 4 ملايين دينار لإنجاز مشاريعهم وهي بصدد إتمام عقود البيع مع الشركات التحويلية الفلاحية.



