نجيب حشانة: 'التكوين السياسي للدبلوماسيّين التونسيّين ناقص'

قال نجيب حشانة، الدبلوماسي والسفير السابق، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن التكوين السياسي للدبلوماسيين التونسيين يعاني من نقص، مؤكّدًا على ضرورة إعادة بناء السياسة الخارجية لتونس باستخدام آلية دبلوماسية غير تقليدية. وأضاف حشانة أن العلاقات الخارجية تشمل عدة أبعاد سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ومراقبة، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى دمج عنصر سياسي إلى جانب السفير في القضايا التي تتعلق بالتعاون والجالية والسياحة. وأوضح أنه من الضروري أن يكون الدبلوماسي السياسي متمكّنًا من فهم جميع الأبعاد السياسية في الأقطاب الخمسة (الدول الكبرى والمؤثرة عالميًا).