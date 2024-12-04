بلدية الكاف تقرّر تنظيم حملة لقنص الكلاب السائبة وسط انتقادات لما وُصف بالمجزرة الجديدة في حق الكلاب‎

أعلنت الثلاثاء 3 ديسمبر، بلدية الكاف عن تنظيم حملة لقنص الكلاب السائبة بكامل مرجع نظر نفوذ منطقة الأمن الوطني بالكاف بداية من يوم 3 ديسمبر الي غاية 31 ديسمبر.وأثار قرار بلدية الكاف حملة من الانتقادات لما وُصف بالمجزرة الجديدة في حق الكلاب ودعوة الي اعتماد حلول بديلة للقنص على غرار تخصيص مأوى للكلاب السائبة اين يتم معالجتها وتلقيحها وتعقيمها للحد من تكاثرها.