حدث في متل هذا اليوم ،4 ديسمبر
في مثل هذا اليوم، 4 ديسمبر، وقعت العديد من الأحداث التاريخية المهمة:
1955 - حركة الحقوق المدنية الأمريكية: تم الإعلان عن مقاطعة حافلات مونتغومري بعد رفض روزا باركس التخلي عن مقعدها لشخص أبيض، مما أشعل شرارة حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
1955 - حركة الحقوق المدنية الأمريكية: تم الإعلان عن مقاطعة حافلات مونتغومري بعد رفض روزا باركس التخلي عن مقعدها لشخص أبيض، مما أشعل شرارة حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.
1943 - مؤتمر القاهرة الثاني: التقى ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت مع الرئيس التركي عصمت إينونو، لكنهم لم يتمكنوا من إقناع تركيا بالانضمام إلى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.
1941 - مرسوم خاص في ألمانيا النازية: أصدر النازيون قانونًا يفرض عقوبات صارمة على البولنديين واليهود في المناطق الشرقية المحتلة، بما في ذلك الإعدام لأبسط الجرائم.
1905 - تغيير في القيادة البريطانية: استقال آرثر بلفور من منصب رئيس الوزراء البريطاني، وتم تعيين هنري كامبل بانرمان خلفًا له.
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