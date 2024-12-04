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حدث في متل هذا اليوم ،4 ديسمبر

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Decembre 2024 - 06:51 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في مثل هذا اليوم، 4 ديسمبر، وقعت العديد من الأحداث التاريخية المهمة:

1955 - حركة الحقوق المدنية الأمريكية: تم الإعلان عن مقاطعة حافلات مونتغومري بعد رفض روزا باركس التخلي عن مقعدها لشخص أبيض، مما أشعل شرارة حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

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1943 - مؤتمر القاهرة الثاني: التقى ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت مع الرئيس التركي عصمت إينونو، لكنهم لم يتمكنوا من إقناع تركيا بالانضمام إلى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

1941 - مرسوم خاص في ألمانيا النازية: أصدر النازيون قانونًا يفرض عقوبات صارمة على البولنديين واليهود في المناطق الشرقية المحتلة، بما في ذلك الإعدام لأبسط الجرائم.

1905 - تغيير في القيادة البريطانية: استقال آرثر بلفور من منصب رئيس الوزراء البريطاني، وتم تعيين هنري كامبل بانرمان خلفًا له.


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