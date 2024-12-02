الإيقاع بمجرم خطير محكوم بـ25 سنة سجن في حمام الأنف

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تمكّن أعوان شرطة النجدة بحمام الأنف، اليوم، من الإطاحة بمجرم خطير يبلغ من العمر 30 عامًا، وهو أصيل ولاية صفاقس ومقيم بالوردية، بعد أن ثبت أنه محل 19 منشور تفتيش وصادر بحقه حكم بـ25 سنة سجن مع النفاذ العاجل.



بدأت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة حول موقع تواجده. تم إعداد كمين مُحكم، حيث تنكر الأعوان في أزياء مدنية للإيقاع به. حاول المشتبه به تضليل الأمن عبر تقديم هوية مزيفة، إلا أن تقنية البصمة أكدت هويته الحقيقية وفضحت محاولته للتخفي.





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أُحيل الموقوف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية وتقديمه للعدالة، في خطوة تؤكد حرص الأمن على تعقب المجرمين الخطيرين وحماية المجتمع.