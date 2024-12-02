وزيرة العدل تستقبل وفد عن جمعية القاضيات التونسيات

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استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم بمقر وزارة العدل، علياء الغربي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات، ونائبتها نسرين بوخريص، وأمينة مال الجمعية خديجة العامري.



وكان اللقاء مناسبة اطلعت خلاله الوزيرة على أنشطة جمعية القاضيات التونسيات الرامية إلى تطوير كفاءات القاضيات وتعزيز قدراتهن المهنية من خلال تنظيم ورشات عمل ودورات تدريبية متخصصة.





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وأعربت الوزيرة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به جمعية القاضيات التونسيات في دعم المرفق القضائي، مؤكدة استعداد الوزارة مساندة جهود الجمعية للارتقاء بأداء الوظيفة القضائية لتحقيق عدالة ناجزة وشاملة.