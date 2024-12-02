كشفه مقطع فيديو : شرطة النجدة تطيح بمروّع المسافرين على قطار الضاحية الجنوبية

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نجح ليلة أمس اعوان فرقة شرطة النجدة بحمام الأنف من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي روّع ركاب قطار الضاحية الجنوبية بالسرقة.



وكان منطلق الابحاث في القضية على إثر تداول مقطع فيديو لعملية سرقة داخل قطار الضاحية الجنوبية تونس / برج السدرية الرياض تم إيلاء الموضوع الأهمية من طرف فرقة شرطة النجدة بحمام الأنف حيت تم التعريف به في مرحلة أولى و إدراجه بالتفتيش ليتم أمس إيقافه بجهة رادس وإحالته على مصدر التفتيش.

