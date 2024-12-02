حدث في متل هذا اليوم ،2 ديسمبر
في مثل هذا اليوم، 2 ديسمبر، شهد العالم العديد من الأحداث المهمة، منها:
1942: تشغيل أول مفاعل نووي في التاريخ، "شيكاغو بايل-1"، بقيادة العالم إنريكو فيرمي، وهو ما يعد بداية العصر النووي.
1942: تشغيل أول مفاعل نووي في التاريخ، "شيكاغو بايل-1"، بقيادة العالم إنريكو فيرمي، وهو ما يعد بداية العصر النووي.
1956: وصول فيدل كاسترو ورفاقه إلى شواطئ كوبا على متن القارب "غرانما"، مما أطلق شرارة الثورة الكوبية ضد نظام باتيستا.
1971: تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اتحاد ست إمارات، مع اختيار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس للدولة.
2010: إعلان قطر كأول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وروسيا لتنظيم بطولة 2018.
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