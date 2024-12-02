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حدث في متل هذا اليوم ،2 ديسمبر

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Decembre 2024 - 06:52 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في مثل هذا اليوم، 2 ديسمبر، شهد العالم العديد من الأحداث المهمة، منها:

1942: تشغيل أول مفاعل نووي في التاريخ، "شيكاغو بايل-1"، بقيادة العالم إنريكو فيرمي، وهو ما يعد بداية العصر النووي.

...

1956: وصول فيدل كاسترو ورفاقه إلى شواطئ كوبا على متن القارب "غرانما"، مما أطلق شرارة الثورة الكوبية ضد نظام باتيستا.

1971: تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اتحاد ست إمارات، مع اختيار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس للدولة.

2010: إعلان قطر كأول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وروسيا لتنظيم بطولة 2018.


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