حدث في متل هذا اليوم ،2 ديسمبر

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في مثل هذا اليوم، 2 ديسمبر، شهد العالم العديد من الأحداث المهمة، منها:



1942: تشغيل أول مفاعل نووي في التاريخ، "شيكاغو بايل-1"، بقيادة العالم إنريكو فيرمي، وهو ما يعد بداية العصر النووي.





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1956: وصول فيدل كاسترو ورفاقه إلى شواطئ كوبا على متن القارب "غرانما"، مما أطلق شرارة الثورة الكوبية ضد نظام باتيستا.



1971: تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد اتحاد ست إمارات، مع اختيار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس للدولة.



2010: إعلان قطر كأول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، وروسيا لتنظيم بطولة 2018.