الرابطة 1: برنامج مباريات الدفعة الثانية و النقل التلفزي
تُجرى اليوم مباريات الدفعة الثانية من الجولة العاشرة لمرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وفيما يلي برنامج المباريات ومواعيد النقل التلفزي:
الساعة 14:00
الساعة 14:00
الاتحاد المنستيري × الترجي الجرجيسي: يديرها الحكم الصادق السالمي وتنقل على قناة الوطنية 1.
مستقبل سليمان × النادي الصفاقسي: بإدارة الحكم هيثم القصعي وتنقل على قناة الوطنية 2.
نجم المتلوي × قوافل قفصة: يديرها الحكم نضال لطيف.
الساعة 16:30
الترجي الرياضي × شبيبة العمران: يديرها الحكم فرج عبد اللاوي وتنقل على قناة الوطنية 1.
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