الرابطة 1: برنامج مباريات الدفعة الثانية و النقل التلفزي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674c2a57804fe3.52955289_mqkljpinegohf.jpg width=100 align=left border=0>

تُجرى اليوم مباريات الدفعة الثانية من الجولة العاشرة لمرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وفيما يلي برنامج المباريات ومواعيد النقل التلفزي:



الساعة 14:00





...



الاتحاد المنستيري × الترجي الجرجيسي: يديرها الحكم الصادق السالمي وتنقل على قناة الوطنية 1.

مستقبل سليمان × النادي الصفاقسي: بإدارة الحكم هيثم القصعي وتنقل على قناة الوطنية 2.

نجم المتلوي × قوافل قفصة: يديرها الحكم نضال لطيف.



الساعة 16:30



الترجي الرياضي × شبيبة العمران: يديرها الحكم فرج عبد اللاوي وتنقل على قناة الوطنية 1.