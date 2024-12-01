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الرابطة 1: برنامج مباريات الدفعة الثانية و النقل التلفزي

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Decembre 2024 - 10:17 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تُجرى اليوم مباريات الدفعة الثانية من الجولة العاشرة لمرحلة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وفيما يلي برنامج المباريات ومواعيد النقل التلفزي:

الساعة 14:00

...

الاتحاد المنستيري × الترجي الجرجيسي: يديرها الحكم الصادق السالمي وتنقل على قناة الوطنية 1.
مستقبل سليمان × النادي الصفاقسي: بإدارة الحكم هيثم القصعي وتنقل على قناة الوطنية 2.
نجم المتلوي × قوافل قفصة: يديرها الحكم نضال لطيف.

الساعة 16:30

الترجي الرياضي × شبيبة العمران: يديرها الحكم فرج عبد اللاوي وتنقل على قناة الوطنية 1.


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