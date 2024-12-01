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وزير النقل يأذن بالإسراع في وضع تصور للتفويت في الطائرات الخارجة عن الخدمة

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Bookmark article    Publié le Dimanche 01 Decembre 2024 - 08:57 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تحوّل وزير النقل رشيد عامري، مساء السبت 30 نوفمبر 2024، إلى مطار تونس قرطاج في زيارة تفقدية لمعالجة الاشكاليات التي من شأنها أن تمس من سلامة هذا المرفق الجوي وايجاد الحل المناسب والفوري لتأمينه من الامتداد السكني والعمراني غير القانوني المحاذي للسياج المحيط به وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.


ورافق الوزير حليمة خواجة، المكلفة بتسيير الإدارة العامة للخطوط التونسية.
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وخلال الزيارة، وجّه الوزير بالإسراع في وضع تصور للتفويت في الطائرات الخارجة عن الخدمة عبر الاستعانة بمكتب استشاري لإعداد الإطار المرجعي ومتابعة العملية وفق الإجراءات المعمول بها.

كما أوصى بوضع خطة عمل للتخلص من المعدات التي زال الانتفاع بها في مختلف المؤسسات تحت الإشراف، مع التأكيد على الحفاظ على فضاءات لائقة داخل المطار. تأتي هذه الخطوات في إطار تحسين المرافق وضمان سلامة وأمن المطار وتعزيز كفاءته التشغيلية.


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